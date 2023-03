El líder de la Primera División Nacional de voleibol, el Aceites Abril Voleyourense, vuelve a la cancha este fin de semana y lo hace a domicilio. Con la intención de no perder el puesto de cabeza, las ourensanas viajan hasta A Coruña para un derbi autonómico frente al Calasancias.

Las ourensanas llegan en un buen momento, el pasado fin de semana disputaron duelo en casa, O Pompeo, ante su perseguidor, el Astillero, frente al que cayeron, pero por la mínima, después de llevar el partido al set de desempate en un serio envite que mantuvo a la afición al borde de sus asiento y que dejó muy buenas sensaciones.

No obstante, a las cántabras les sirvió para recortar distancias, dejando entre ambas escuadras tan solo tres puntos de diferencia, por lo que, las de Pablo Pérez no pueden permitirse un tropiezo en su encuentro de este domingo si no quieren depender del resto de resultados para mantener el liderato.

Así pues, se desplazan mañana hasta al Pabellón de las Flores donde a las 12.00 horas las esperará un Calasancias que, con 17 puntos en su botín, se sitúa décimo en la tabla.

En la primera vuelta, en O Pompeo, el Aceites Abril se impuso con un contundente 3-1, con parciales 25-13, 19-25, 25-14 y 25-19, lo que podría indicar, a priori, un partido cómodo para las ourensanas, pero el míster no se confía y señala que “no supone que vaya a ser fácil” porque echa mano de los resultados de jornadas anteriores y resalta que las coruñesas se crecen en casa, donde vencieron hace dos jornadas por 3-0 al Rivas.