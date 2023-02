Un gol del Arzúa, al comienzo de la segunda parte, condenó al Estradense en un partido igualado, y que ha dejado grandes ocasiones y unas paradas magnificas por parte de ambos guardametas.

En la primera parte se pudo ver un partido muy disputado en el que el Estradense buscó la presión arriba en bloque y creó mucho peligro en los primeros compases del partido. Porrua tuvo una buena ocasión que detuvo Leobalde de forma excelsa en el minuto 12.

La réplica llegó pasado el ecuador de la primera parte, en la que Bertúa ya amenazó a la zaga visitante, con un disparo de fuera del área que bajó con nieve pero que no consiguió conectar. Previamente, antes del descanso Aaron probó un centro que no consiguió rematar Enjamio y con esto se irian al segundo tiempo.

Tras el pase por los vestuarios, poco se tardó en abrir la lata para el Arzúa mediante un buen remate de Bertua que Alvarez no consiguió parar. Los de José Ignacio Fernández trataron de agitar el avispero con un doble cambio en los que sacó a Mella y Vicente por Vazquez y Vicente que aún que no faltaron piernas no lograron salir del asedio local.

Pasado el ecuador de la segunda mitad, los jugadores del Arzúa, que no quisieron especular con el marcador, se replegaron en bloque y mostró solidez defensiva con la entrada de González que salió al campo por el goleador Bertúa.

El Estradense pudo empatar el encuentro en los instantes finales, pero la intervención de Leobalde impidió que llegara la igualada. Una derrota que, a pesar de todo, no aleja demasiado la última plaza que clasifica para la fase de ascenso de categoría.