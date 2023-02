Las jugadoras del Voleyourense han disfrutado de un descanso por el Entroido más que merecido, porque han llegado a las citas de disfraces y máscaras con los deberes hechos y con sobresaliente. Las de Pablo Pérez encabezan la clasificación de la Primera División Nacional.

Las ourensanas atraviesan un gran momento cosechando semana tras semana una lista de victorias que les permite mirar desde las alturas a sus rivales. A finales de enero vencían en el fortín, en O Pompeo, al Nuevo Espazio Coslada, al fin de semana siguiente cosechaban un nuevo 3-0 en el mismo feudo ante el Universidad de Valladolid.

Después tocó desplazamiento para enfrentarse a domicilio al AD. Curtidora, con sets de 19-25, 19-25 y 17-25, se llevaron desde Asturias un nuevo éxito para el Pompeo donde recibirían en un derbi gallego al Xuvenil de Teis. En casa, jugando con uno más, una entregada afición, tampoco dieron esperanzas a las de la costa y dejaron tres puntos en Ourense.

Pero no se han conformado y este fin de semana han vuelto a hacerlo. Visitando tierras castellanas para medirse al Universidad de Burgos, las de la ciudad de As Burgas continuaron consolidando su liderato con un apretado envite. El primer parcial marcaba las dificultades, 23-25, casi igual de ajustado estuvo el segundo con un 22-25, pero las visitantes mandan y sellaron con un 16-25, para no dejar lugar a dudas.