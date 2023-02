El Arenteiro tuvo que conformarse con una igualada en uno de los campos más difíciles de la categoría, el Román Suárez Puerta, donde el Real Avilés quería imponerse al líder para escalar puestos en la zona de play-off.

Tanto así que los carballiñeses tuvieron la primera alerta en los primeros minutos, un remate dentro del área de Óscar Conde advertía de qué buscaba el conjunto asturiano. Los visitantes no se sintieron cómodos, querían hacerse con el control, pero era alterno y, aunque no faltó la presión, las escasas ocasiones pasaban por el balón parado.

El Avilés sabía que de poco servía defender y no atacar, así que se volcó y antes del descanso volvió a poner en aprietos con un disparo de Jorge Fernández y con otro de Fontán que obligó a Diego a estirarse. Con todo, los goles no llegaron hasta la segunda parte.

La tuvo Juan López, pero, la insistencia del Avilés tardó en verse recompensada, antes cayó el acierto de los verdes. Pibe , desde fuera del área, instalaba el 0-1. Los asturianos no se cansaban y prometían tensión, pidieron un penalti por una supuesta mano de Ger y del ruego no sacaron nada, pero sí, en los minutos finales de un disparo de Primo que Diego no pudo solventar.

Antes Edu había estrellado en el palo, Valcarce lo había intentando y Morcillo había rozado un empate que, al final, fue justo resultado.