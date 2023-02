Nadie se esperaba el espectáculo ofrecido en O Couto. Sobre el maltrecho césped ourensanos el Ourense CF recibía al colista del grupo, el Burgos Promesas, con las expectativas puestas en recuperar la senda de la victoria por la vía rápida, pero nada más lejos de eso. Hubo festival de goles y los pontinos se vieron obligados a esperar al añadido para sentenciar un intenso envite.

Los burgaleses llegaban sin nada que perder, así que al segundo minuto ya estaban atacando la meta de Marqueta con un disparo de Ricoy que se marchaba a centímetros del palo. A su aviso lo siguió el de López Pinto desde la frontal cinco minutos después y diez más tarde el primer gol. Un centro de banda desde la derecha provocaba que Ebuka despejase con la mano, penalti; la pena máxima la transformaba López Pinto en el 0-1 antes del ecuador de la primera parte.

Pero el asedio no era solo castellano, a pesar de que tomaban mayor iniciativa, los ourensanos también tenían propuesta y así arrebataron la alegría visitante en apenas otros diez minutos. Era el propio Ebuka quien se resarcía de su error ganando por arriba de Óscar López el rechace de una falta, introduciendo el esférico y poniendo las primeras tablas del encuentro, con las que se marcharon al descanso.

A la reanudación, el guión quiso cambiar, eran los pontinos los que ponían una marcha más en ataque y tenían la iniciativa, sacando rédito pasada la hora de juego. Jerín conducía el cuero, pasó atrás le cayó a Tiago y este centró para que Capelete encarara a Pol Bassa para, en el mano a mano con el meta, poner el balón en las mallas.

Los visitantes dieron paso a nuevas caras, entre ellas las de Antonio Molina quien, tras tres minutos sobre el césped propiciaba el nuevo empate. En un error defensivo de los locales, tira al segundo palo, coge a contra pie a Hugo y Lucas no falla al anticiparse a Ebuka, 2-2. Los de Albistegui se crecieron y, tan solo dos minutos después, pusieron de nuevo en peligro a los de Rubén Domínguez con un disparo de Lucas que se marchó al lateral de la portería, para tranquilidad de la afición local.

Y desde ese momento el partido se convirtió en una ida y vuelta constante, aunque con tintes azules. La primera clara para romper la igualada la tenía Isra, Amín había montado una contra, pasado a Isra y este disparado sin titubeos, pero se topaba con un atento Pol Bassa que sacaba en línea de gol.

Se llegaba así a la recta final, pasado el 85 cuando Gabri Palmás daba la victoria a los anfitriones. Carrera de Jerín, centro a Gabri y, desde la frontal del área, lanzamiento ajustado al palo que no pudo librar Óscar viendo como se escapaba el reparto de puntos. Y no quedaba ahí, el delantero aprovechaba los tres últimos minutos del tiempo reglamentario para sumar uno más a su cuenta particular, 4-2 en una jugada en la que resbalar en el área no le impidió atravesar de nuevo al arquero.

Pero el colegiado añadió nueve minutos y eso dio para mucho. Los pontinos estaban en su mejor momento y parecía que podría caer la manita, sin embargo, en el octavo minuto de prolongación temieron por un nuevo empate; Sául del Cerro aprovechaba un centro desde la esquina para batir por arriba a Marqueta y poner el 4-3 con el que se quedaron los puntos en O Couto.