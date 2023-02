El Centro de Deportes Barco viajaba ayer hasta Cantarrana para sumar en tieras de la Mariña lucense tres puntos que le diesen un respiro y que, a su vez, sirviesen para olvidar lo encajado en la pasada jornada en Calabagueiros ante el Rápido. Sin embargo, los de Edu Rodríguez iban sabiendo que los anfitriones pasan por una gran racha y que no pondrían las cosas fáciles. Y así fue, entre la ambición de unos y la necesidad de otros, justo reparto de puntos.

El Barco se mostró como un equipo muy sólido y con buenos jugadores, aunque llegaba mermado por las bajas de los lesionados. Mientras que los viveirenses se presentaron con intención de aprovechar las contras para generar ocasiones. Pero ni unos ni otros amedrentaron a los metas rivales, que apenas tuvieron trabajo durante los noventa minutos.

El partido fue muy intenso en cuanto al ritmo, pero no peligroso en el plano ofensivo. Al descanso se mantenía el resultado inicial y, aunque tras el paso por vestuarios los de Edu Rodríguez quisieron aumentar una marcha, el mal estado de Cantarrana y la buena defensa local impidió que el luminoso se moviese, quedando en un justo reparto de puntos que no salva al Barco de la zona baja de la tabla, de la que tendrá una nueva oportunidad de escapar el próximo domingo ante el Celta C-Gran Peña en Calabagueiros.