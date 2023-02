El Club Deportivo Arenteiro recibe esta mañana al Gimnástica Torrelavega a las 12.00 horas en el Municipal de Espiñedo, una cita donde ambos oponentes llegan con las ideas muy claras, los verdes quieren más para ser aún más inaccesibles, los cántabros enlazar triunfos y el poder decir que vencieron al líder.

Para la cita, a los visitantes les preocupa el estado de un campo que no ha lucido sus mejores galas en las últimas jornadas. Los locales, por su parte, esperan no sufrir como lo hicieron el fin de semana ante el Bergantiños y resolver por la vía rápida, aunque para eso no contarán con el killer, Escobar, que cumple sanción.

Al Vero Boquete

Por su parte, el Ourense CF se desplaza hasta Santiago de Compostela para medirse a su equipo, el Compos, esta tarde a las 19.00 horas, en un derbi para reivindicarse y recuperar la vista al play-off de ascenso.