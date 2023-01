Tras dos partidos consecutivos a domicilio, el Ourense CF regresa esta tarde a las 17.30 horas a O Couto en una cita que se antoja de vital importancia para los intereses de los de Rubén Domínguez, ante el Marino de Luanco.

Los pontinos llegan al choque con la flecha ascendente y de ella no se quieren desprender. Desde su caída ante el líder, el Club Deportivo Arenteiro, el pasado 11 de diciembre, no conocen más que la victoria y un empate en la última cita del 2022 frente a Palencia. Así pues, en este 2023 todo han sido sumas de tres puntos, algo que no desean perder ante los asturianos debido a lo apretado del grupo.

Los locales vencieron este año a Real Valladolid Promesas, Laredo y Rayo Cantabria, ahora, ante su afición, quieren sumar uno más a la lista ganando al Marino de Luanco que, por su parte, este año lleva tres jornadas de menos a más; derrota ante Oviedo Vetusta, empate con el Compostela y una alegría el pasado fin de semana ante el colista, Burgos Promesas.

Pese a la diferencia de resultados en las últimas contiendas, en la tabla tan solo hay dos puntos de distancia, los ourensanos con 28 miran los puestos de play-off, que cierra el Real Avilés con la misma puntuación. Mientras que los asturianos, con 26, rozan posiciones de descenso, tan solo alejados a tres puntos del Rayo Cantabria, que marca la línea roja.

Así las cosas, será un encuentro de rivalidad entre dos aspirantes que no quieren renunciar a nada, y un partido en el que ya no estará Sergio Arribas, el Ourense CF se despidió de él esta misma semana.