El Ourense CF se desplazaba en la jornada de ayer, la última de la primera vuelta, hasta tierras cántabras, para medirse en el San Lorenzo a un rival directo por alejarse de los puestos de descenso, el Laredo, que llegaba a la cita después de una cómoda victoria ante el colista, el Burgos Promesas.

El encuentro comenzó con mucha igualdad y mucho respeto por parte de los dos contrincantes, aunque el primero en intentar sorprender fue el equipo local. Nates lanzó, pero Marqueta estaba preparado y no se vio sorprendido, como tampoco lo estuvo ante el disparo de Zorilla. Por su parte, los pontinos no tuvieron la suya hasta el ecuador de la primera parte, una combinación entre Tiago y el debutante Dani Salas, aprovechando un error defensivo, ponía en aprietos a un Puras que mandaba a córner.

Suficiente para desperezarse fue lo que debieron de pensar los de Rubén Domínguez porque desde ese momento se hicieron con el control del partido con un juego muy directo que, a pesar del esfuerzo no se reflejó en goles en el electrónico.

Al menos no antes del descanso, porque a la reanudación la situación cambió, el debutante Dani Salas quería ser profeta en su tierra, y ante los cántabros abrió el marcador para su nuevo equipo haciéndose con un balón suelto en el área.

La sorpresa no sentó bien al cuadro anfitrión que movió banquillo buscando un cambio en el sistema de juego para no complicarse ante un rival directo. Sin embargo, no lograron el empate, Marqueta se vio obligado a actuar una única vez. Y ya en el tiempo de prolongación fueron los visitantes los que de nuevo encontraron las mallas. Jugada individual de Iván Guerrero para acabar la primera vuelta con tres puntos más y la vista en el play-off de ascenso.