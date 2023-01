Las de Raquel Mondoruza se enfrentaban ayer a un viejo conocido, el Leganés, en la cancha de las madrileñas, La Fortuna, y allí demostraron la buena hora que atraviesa el conjunto.

Las ourensanas dominaban y presionaban, tanto así que el Leganés tenía problemas para sacar el balón y Sara Moreno encontraba la primera ocasión en un disparo que daba en el largero antes de marcharse fuera.

Pero, el primer gol llegaba por parte local, Patri Blázquez, a la salida de un saque de esquina, batía a Vane. Pero ahí quedó el peligro, porque María Arias, aprovechando un balón en el interior del área, ponía el empate antes del descanso.

A la reanudación protagonismo para Jenny Lores que amenazó con tanto ímpetu a Gadea, que aunque le paró dos ocasiones no pudo con el tercer rechace que se transformaba en la recompensa al esfuerzo, 1-2. Durante un par de minutos, porque Celia no tardó en poner el tercero con un balón suelto tras varios rechazos. Jugada similar a la que Vero realizó para poner el 1-4. Pero las pepineras no se amilanaban confiando en la remontada, juego de cinco y a pelear. Funcionó. Guti recortó distancia con el 2-4. Pero hasta ahí. Las anfitrionas sufrieron la expulsión de María y sin tiempo para más el electrónico no se movía.