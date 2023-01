Los de Edu Rodríguez se desplazaron en la jornada de ayer hasta la Ciudad Deportiva de Abegondo para enfrentarse al filial del Deportivo con la intención de sumar su primera victoria del 2023, pero no fue posible. Ya advertía el míster de que sería un partido difícil ante “probablemente el mejor equipo de la categoría”, y así lo demostraron los de Gilsanz desde la primera internada, la propiciada por Diego Gómez que sumó asistencias a su cuenta particular de mucha ayuda para el cómputo global del conjunto, que ya en el minuto catorce abría el marcador por medio de Nájera para doblar la cifra tan solo 14 minutos más tarde con un córner al primer palo que cabeceó Iano.

Pero no todo iban a ser exitosos para los locales, porque dos minutos más tarde el meta Hugo Coto cometía un error en salida de balón y Junior aprovechaba para recortar distancias. Sin embargo no fue suficiente porque el Fabril volvió a jugar en campo contrario logrando hacer el 3-1 gracias a Martín Ochoa sobre la bocina del descanso. Tras la reanudación los ourensanos mejoraron la presión y taparon los espacios que encontraban los coruñeses durante la primera parte, pasando la contienda a disputarse en el campo anfitrión, con ocasiones pero que no encontraban rematador, a diferencia de la que tuvo Jairo para sentenciar el encuentro. Puso un centro al segundo palo que Diego Gómez convirtió en 4-1.