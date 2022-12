Los que tuviesen de propósito para el 2022 participar en alguna prueba deportiva, y aún no lo hayan cumplido, tienen hoy su última oportunidad, las convocatorias de San Silvestre para terminar el año corriendo. Maceda, Manzaneda, Castrelo de Miño, Allariz, A Rúa y Ourense son las localidades que invitan a ello.

San Silvestre de Ourense

La de la ciudad de As Burgas celebra su séptima edición, de la mano del Consello Municipal de Deportes con la colaboración de la Federación Galega de Atletismo y el CD Aurum. El recorrido pone la línea de salida y la de meta en la Rúa do Paseo, a las 16.00 horas para los primeros, los pitufos con una distancia de no más de 100 metros y media hora más tarde, a las 16.30 horas para la absoluta con 4.66 kilómetros.

Popular de A Rúa

Tres años más llevan corriendo en A Rúa, su San Silvestre cumple una década en esta jornada organizada porl ADAS O Barco, Valdemove Valdeorras y el Concello da Rúa. En su caso, desde la zona deportiva de O Aguillón, en horario de mañana, y comenzando por la categoría absoluta, tomarán la salida los distintos pelotones para completar 6,5 kilómetros.

Castrelo de Miño

La más antigua de la provincia, con 24 ediciones, se sitúa en la comarca de O Ribeiro, en A el Náutico de Castrelo de Miño darán el pistoletazo de salida los sub-12 a las 15.45 horas, a las 16.30, turno de la absoluta con 5,5 kilómetros.

Montaña en Manzaneda

El Club de Montaña de Trives y la Estación de Montaña de Manzaneda se unen por segundo año para ofrecer una San Silvestre lejos del asfalto, que comenzará a las 11.30 horas y tendrá un recorrido circular de apenas 5 kilómetros.

San Silvestre de Maceda

En la Praza das Toldas el Concello de Manzaneda se anima a celebrar su primera San Silvestre. Será a las 12.00 con 5 kilómetros para los mayores y 500 metros para los más pequeños.

Derradeira de Allariz

Solidaria y no competitiva es la cita de Allariz, con el finde recolectar alimentos para personas con menos recursos se cita el pelotón en la Plaza Mayor a las 11.00 horas.