El Club Ourense Baloncesto ha finalizado este 2022 al las puertas de su primera victoria como visitante en una campaña donde las cosas no han ido según lo previsto. Costándole despegar al club, el peaje ha sido el cese del que era su entrenador, Guillermo Arenas, hasta hace poco más de una semana, el tiempo que ha tenido la que hasta el momento era entrenadora ayudante, Iria Uxía Romarís, para coger las riendas.

Fue con Romarís este miércoles cuando se rozó esa victoria a domicilio, en el Pedro Ferrándiz ante el HLA Alicante. Al final un 84-80, tras una prórroga intensa y en un partido ajustado del que hace valoración la míster, antes de las vacaciones.

“Ha sido una dura derrota para nosotros en un partido en el que, creo, que en momentos perdimos el orden y la calma y eso llevó a Alicante a conseguir la ventaja en el marcador al descanso. En la segunda parte conseguimos reponernos y volver a nuestro juego y creo que es muy importante, que hayamos sido capaces de, después de ir perdiendo de 14 puntos, llegar a prórroga e incluso tener la opción de la victoria. Creo que es importante que hayamos sido capaces de recuperarnos de esa desventaja”, celebra Romarís.

Por ello, quiere felicitar a su conjunto, “porque no estamos teniendo unas circunstancias fáciles. Estamos con jugadores lesionados y parece que cada semana, en vez de recuperarnos, vamos teniendo algún problema más. No son excusas, porque para mí no hay excusas que valgan, pero considero que esta es la actitud que hay que tener, evidentemente tenemos que seguir mejorando esos momentos en los que perdemos el orden y permitimos al otro equipo obtener canastas fáciles, pero creo que se merecen que les felicite por la actitud, por el trabajo y por ser capaces de reponerse y pelear por el partido”.