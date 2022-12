El Club Ourense Baloncesto partió en la noche de ayer, a las 22.00 horas, rumbo a Alicante, un desplazamiento de 10 horas para enfrentarse mañana a las 20.45 horas al HLA Alicante como último partido del año.

Los ourensanos viajan bajo la batuta de Iria Uxía Romarís, que se ha enfrentado a su primera semana completa como entrenadora y valora que “los entrenamientos fueron buenos, pero sí que es cierto que estuvimos condicionados por las bajas, por las que ya arrastrábamos de la semana anterior y por las que sumamos después del partido con algún jugador más tocado, y eso nos afectó en el número de jugadores sin poder llegar a jugar cinco por cinco, que por supuesto es muy importante”. A pesar de ello Romarís considera que “el grupo trabajó bien, concentrado. Creo que solventamos esos problemas y que en estas circunstancias debemos no pensar en excusas, porque sería muy fácil y nos haría un equipo muy débil. Lo que debemos es buscar soluciones y en eso estamos”.

La entrenadora logró sacar al equipo de su racha negativa el pasado martes, en el Pazo, ante el San Pablo Burgos, y tiene claro que ha sido una victoria balsámica, pero señala, con prudencia, que nada ha cambiado tanto como para poder permitirse “perder el foco”. “Creo que nos tiene que ayudar, pero también es importante, o incluso más importante aún, que no nos haga perder el foco y no nos haga creer que no somos los mismos, porque seguimos siendo el mismo equipo que hace diez días y seguimos siendo un equipo humilde en esta categoría. Creernos otra cosa nos perjudicaría porque si tenemos una forma de competir es la de ser humildes y trabajar mucho para conseguir los objetivos comunes del equipo”, indica.

Así pues, con su equipo preparado y con los objetivos claros, la técnico pide “que estemos centrados durante los 40 minutos, jugando en equipo y haciendo los esfuerzos que el equipo necesita, como el otro día”.

Y con ello exigido analiza al rival, Alicante, “es un grupo que para mí destaca por el equipo. Igual que el otro día decía que de Burgos no destacaba a ninguno porque dejaría fuera a seis o siete, porque son muchos jugadores top en la Liga, creo que Alicante es un grupo en el que no dependen de una, dos o tres figuras, como otros equipos hacen para desarrollar su juego. Tienen jugadores con mucha experiencia, lo que hace que les resulte fácil no marcharse del partido”.

Romarís ejemplifica después de vese el último partido de los oponentes, “así que sea como sea ellos están, por ejemplo el otro día en Oviedo, en un partido complicado en una pista muy complicada, donde a lo mejor esperaban un partido menos competido, demostraron experiencia y veteranía para sacarlo adelante. Creo que eso es lo que los hace un equipo fuerte más allá de las individualidades”, advierte a jugadores y afición.