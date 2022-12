Iria Uxía Romarís, es el nombre de la primera mujer en dirigir un equipo en un partido oficial de LEB Oro, la segunda categoría del baloncesto masculino español. La entrenadora es compostelana y el hito ha sido al frente de un equipo ourensano, el Club Ourense Baloncesto, aunque en un momento agridulce.

Romarís asumió la batuta casi por sorpresa, lo hizo tras el cese del que era el técnico del club, y su compañero de trabajo, Guillermo Arenas, tras la derrota ante Oviedo en el Pumarín. El partido fue el sábado, la decisión tomada el domingo a la noche y a la entrenadora, que ocupaba el cargo de entrenadora ayudante, le dieron día y medio para preparar el partido. Era el martes ante San Pablo Burgos. Y ganó, ganaron.

“Fue una situación complicada, el equipo no estaba del todo bien y por eso viene el cese del entrenador. Nosotros, como entrenadores, asumimos que eso es algo que puede pasar, que en los momentos malos va a ser la solución más sencilla, pero a pesar de que sea así no deja de ser un momento agrio porque es mi compañero de trabajo y trabajamos juntos para preparar el equipo. No fue una situación del todo agradable, pero también sé, como entrenador ayudante, cuáles son las responsabilidades que me tocan en el momento y ese, reponerme y seguir trabajando para que el equipo salga adelante”, resume la compostelana.

Cuenta que, lo cierto, es que le dijeron que se iba a encargar de un entrenamiento, el de la mañana siguiente. Sin más indicaciones a futuro lo tuvo claro, “ni siquiera sabía si iba a ser yo la que llegase a dirigir el partido, pero después del shock me puse a prepararlo pensando en que podría tener esa oportunidad y que, si no, había que prepararlo de todos modos para que el equipo tuviese las claves que necesitábamos para que lo dirigiese quien viniese. Digerir el shock y ponerse en acción, sin casi tiempo porque fueron unas circunstancias muy especiales, inmediatas”.

Se valió no solo de su experiencia como entrenadora ayudante en la LEB Oro, donde cuenta con una amplia trayectoria, sino también de su trabajo en Alemania, allí, antes de la pandemia, sí trabajaba como primera entrenadora, mientras que aquí, aún no le han garantizado que siga al frente. “ No era tan exigente como esto, pero tenía esa experiencia y eso me ayudó a dar el paso del salto, porque aunque ya había estado en la LEB Oro yo sé que estoy mejor preparada ahora”, avala Romarís, que tuvo un debut de incertidumbre en incertidumbre, porque a sus filas llegó un refuerzo en el último momento, el escolta Jhornan Zamora.

“Llegó al entrenamiento de la tarde, uno solo, hasta tres horas antes del partido no sabía si podría jugar, fue todo muy de repente”, sostiene la entrenadora, que dice que con los jugadores, “hubo poco tiempo para realizar pequeños ajustes, pero entendieron a la primera la filosofía, les pedí un paso más y lo dieron. Estoy contenta, hubo trabajo de equipo, como demuestran las anotaciones, y creo que eso es fundamental en cualquier deporte de equipo y, sin duda, lo que logró que batiésemos a Burgos”.

Victoria, debut e historia. Pero Iria Uxía Romarís tiene los pies en el suelo, “no esperaba estar en esta situación, estoy contenta por la reacción del equipo. Pero sé quien soy y lo que he trabajado para estar aquí, hoy todo son campanas y mañana...Los entrenadores tenemos contratos de temporadas, hoy estás y mañana no, pensar distinto sería un error”, dice la míster que también reivindica con seriedad, la “pena” de que en pleno 2022 su debut se pueda considerar noticia. “No entiendo mucho que mi debut tenga más mérito que el de otro entrenador, porque no tengo que desarrollar ninguna habilidad especial para asumir este trabajo. Pero está claro que el camino es complicado, así que, por lo mismo, no comprendo que no tengamos igualdad de oportunidades las mujeres, porque tenemos las mismas capacidades para asumir ese rol. Creo que con experiencia no se nos debería hacer más arriba ese camino, porque es el mismo. De hecho me gustaría que en el año 2022 no fuese noticia que soy la primera mujer en dirigir un partido en la LEB Oro, porque eso denota que quedan muchos pasos por dar,”.

Tanto así, que recuerda con cierta tristeza a la par que optimismo que, “cuando yo soñaba con ser entrenadora, o incluso cuando conseguí ser entrenador ayudante, me encontraba con que ‘mujeres en el primer equipo no’, así que me planteé la situación, me pregunté si estaba intentando un imposible, porque no había ninguna. Así que, aunque sea algo puntual, creo que es importante para las niñas jóvenes que quieran ser entrenadoras, les digo que tienen que perseguir aquello que quieren”.