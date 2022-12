Ha llegado el día. El plato fuerte de la jornada deportiva se sirve en el Municipal de Espiñedo, donde la lotería se adelantó casi un mes, porque el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey en la ciudad deportiva de Las Rozas madrileña quiso que “el Gordo” tocase en O Carballiño. El Atlético de Madrid pisará hoy el tapete del Club Deportivo Arenteiro.

Más de un mes ha pasado desde que aquella bola quiso que el premio de los verdes por eliminar ya en la primera ronda a un Primera División, la UD. Almería, fuese el Atlético de Madrid. Más de un mes y no pocos cambios. En lo deportivo, los verdes estaban líderes del grupo e invictos en Liga. De aquello poco cambió, solo un desliz ante la Sociedad Deportiva Compostela que no impide que lleguen al parón navideño como líderes del grupo.

Lo que sí ha cambiado ha sido el cuerpo técnico, era Fran Justo el que celebraba el sorteo, viéndolo junto a su equipo en el Apartahotel Arenteiro, pero ya no está. El técnico firmó por el CD Lugo y en su lugar llegó Javi Rey, directo desde el Centro de Deportes Barco, con tres días para conocer a su nuevo equipo tomó las riendas en el primer partido ante el colista, el Burgos Promesas. Hace apenas cuatro semanas, Burgos, Ourense CF, Langreo, Zamora y...Atlético de Madrid. Ese ha sido el recorrido de un técnico que no puede evitar esbozar una sonrisa al saber que en unas horas estará chocando la mano del Cholo Simeone llevando la batuta de un conjunto del que no niega que era fan en la grada.

“El factor Espiñedo tiene algo que lo hace especial, que lo hace diferente. Cuando era jugador vine varias veces y de aficionado he venido muchas veces a ver al equipo de Fran Justo, viví la eliminatoria del Valencia, la eliminatoria del Almería, ambas en la grada, y la atmósfera que se crea en Espiñedo yo no la viví en ningún campo. El factor campo juega mucho y a nuestro favor, puede ser determinante por el hecho de que llovió mucho esta semana y nosotros estamos mucho más acostumbrados que ellos”, avanza Rey.

Y de factor en factor, porque dice que jugarán “con 13”, esa cifra la completan los once titulares, el campo y la afición, casi 3.000 personas eufóricas en un feudo que ha tenido que recurrir a las gradas supletorias, “lo que transmite la gente del pueblo, los niños, los mayores...Estamos encantados del apoyo. Los jugadores se sienten muy cómodos, muy queridos y creo que para esos momentos malos que vamos a tener, porque no se nos olvide que delante está el Atlético de Madrid, el factor afición nos va a ayudar mucho”. Aunque reconoce que “no hace falta ni motivación, los jugadores van solos, van al 200% por la ilusión del rival, la Copa, Espiñedo completamente lleno... Si ya en Liga nos llevan en volandas, hoy muchísimo más”.

Sobrados de motivación y cree el míster que “sin nerviosismo”, aunque es cauto y acusa la falta del mismo al duro trabajo realizado para preparar el encuentro y, por ende, a la falta de tiempo para pensar. “Queremos disfrutar al máximo de cada detalle, creo que no ha habido mucho tiempo entre vídeos, entrenamientos, planteamientos... cuando nos juntemos en el apartahotel, ahí si creo que aparecerán los nervios, pero solo para disfrutar cada instante”.

Con la idea de disfrutar, pero también con la de ganar, porque el entrenador se moja y da un resultado “1-0”, aunque no un anotador “como si lo marca el portero, creo que parte de tener posibilidades en la eliminatoria pasa por ponernos por delante. Los primeros minutos en Espiñedo siempre son diferentes, mágicos, ya lo veía desde fuera y lo estoy viviendo desde dentro. Ponernos por delante puede darnos fuerza y al Atlético de Madrid le pueden entrar las dudas, así que creo que alguna de las mínimas opciones que tengamos pasan por ponernos por delante en el marcador”, advierte Javi Rey, que podrá decir que formó parte de la historia del Club Deportivo Arenteiro.