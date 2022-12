Día de muchos cambios para el Club Ourense Baloncesto. En lo deportivo y en lo administrativo, uno y otro de la mano dieron la primera victoria en mucho tiempo al conjunto ourensano para despedirse de su afición este 2022, a falta de un partido a domicilio.

Los ourensanos sufrieron el cese de Guillermo Arenas tras la derrota en el Pumarín el pasado fin de semana. Sin tiempo de reacción o de improvisación, cogió las riendas del conjunto la segunda entrenadora, Iria Uxía Romarís, aunque solo mientras el club busca un relevo. A pesar de eso, con ese hecho el COB hizo historia, primer partido de liga LEB Oro con un equipo entrenado por una mujer. Pero más historia hizo la propia Romarís en el banquillo, porque bajo su batuta los suyos encontraron la senda de la victoria ante el San Pablo Burgos. La cuarta en trece jornadas de competición.

La compostelana tuvo en su haber una pieza que resultó clave, el regreso del excapitán del equipo, el escolta Jhornan Zamora, que volvió a casa por Navidad, tras disputar la temporada 2015-16 y la 2018-19, y regaló puntos a su conjunto.

Con todos estos factores, saltó al campo un COB que, sin haber modificado el quinteto en el primer partido sin Arenas, confiaba en sus posibilidades y se notaba. Así protagonizaba el primer arreón del equipo Fahrudin con tres triples, cosechando la primera renta del partido (14-9), pero los visitantes también necesitaban los puntos y lograron reducir la ventaja en un intercambio de canastas que se conformó con un 21-25.

Si el primer cuarto había denotado un COB que quería más, el segundo fue la prueba definitiva, en la pintura Williams y un Zamora que venía a debutar por todo alto. Juntos seguían incendiando un marcador que brillaba en el tiro exterior, con los triples de Paco del Águila y de Pilepic que dejaban un buen colchón antes del descanso y, sobre todo, buenas sensaciones. 48-39.

Tras el paso por vestuarios hay algo que no cambia: la intensidad. Los ourensanos encontraban la tecla y no pretendían soltarla. Los visitantes usaban todas sus armas y se encomendaban a Rupnik, que recortó, pero no suficiente para parar a un conjunto que veía la victoria muy próxima, llegando a situarse hasta 11 puntos por encima en sus mejores minutos, (58-47). Solo Barrera hizo un poco de daño, 67-62.

Y con todo por decidir llegó un último cuarto intenso, tenso, ambicioso y complicado en el que Burgos apremió cada una de sus oportunidades. Cierto es que salieron mejor y pusieron en dificultades a un equipo nervioso. Pero se recuperaron los locales, se centraron en la defensa y se llegaron a los últimos segundos en un intercambio de tiempos muertos que solo provocaba agonía en el espectador. 80-76, pedía tiempo Burgos, 80-79, pedía tiempo el COB, 81-79, tiempo de Burgos, 81-81, tiempo de Iria Uxía Romarís y prórroga.

Con el empate, la adrenalina y mucha tensión se disputaban los últimos cinco minutos del encuentro y no hubo duda; Zamora quería recordar lo que había sido en el Pazo. Se echó a su equipo a la espalda y a base de triples consecutivos, tiros libres y asistencias, a Burgos solo le quedaba achicar agua y asumir una nueva derrota ante un COB que le dio una alegría, necesaria, a su afición. 95-91.

El último encuentro la próxima semana y toca viaje. Después vacaciones.