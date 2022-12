La goleada de As Relfas se puede resumir a modo de telegrama para quien no desee desmoralizarse más. Derrota viguesa ante un rival muy superior. Stop. Control absoluto de la medular para el Europa. Stop. Defensa local poco expeditiva. Stop. Ataque sardomista sin pegada. Stop. El mejor equipo que ha pasado por As Relfas. Stop. Ahora, una semana de parón. Stop.

No hubo más. En un horario inhabitual porque el once barcelonés no consiguió mejor combinación de vuelos, las catalanas arrollaron. La afición viguesa se ilusionó por momentos. A la contra, Yaiza ponía un centro al segundo palo para que Calvar rematara fuera. Fue el aviso de que las viguesas siguen sin definir arriba. En realidad el partido se decidió rápido. Pilar, sin oposición, mandaba en el centro del campo y buscaba ambos extremos. Las escapuladas jugaban como si estuviesen en casa. Que no era el día de las gallegas se vio en las inseguridades de su zaga. El 0-1 llegó en un centro de la incisiva Fátima, “Equis” despejaba de cabeza al centro del área, llegaba Queralt, se adelantaba a Calvar y mandaba el balón lejos de Sara. Llegó el segundo. Otro balón despejado de forma tímida por “Gala” que impactaba en Andrea Porta, esta asistía de cabeza a “Angi”, que mandaba un zapatazo al palo, el balón caía rebotado a Queralt, la zaga repelía tímidamente su disparo, tocaba Bové para Tarrés y esta, con un derechazo raso, firmaba el 0-2. En la segunda mitad, Queralt se encargó de avanzar la goleada a los cuatro minutos. Galarza intentaba mandar un balón largo, cortado por Andrea Porta, apertura a Fátima, centro de esta, despeje de cabeza de Galarza hacia el centro del área y volea de Queralt. No, no era el día de Ainoa Galarza, ni de la defensa viguesa en general. Porque el 0-4 también llegó a balón parado. Otro saque de esquina no ganado por alto, con balón que caía a Queralt, esta lo cedía a Laura para que fusilara a bocajarro.