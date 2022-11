Tras la precipitada marcha de Fran Justo del Club Deportivo Arenteiro al CD Lugo este pasado miércoles, el banquillo del Centro de Deportes Barco ha sido el daño colateral. Los de O Carballiño fijaron su vista en el entrenador de los barquenses, Javi Rey, para ocupar el puesto de Justo en Espiñedo y ahora son los de Calabagueiros los que abren conversaciones.

La confirmación se producía a primera hora de la noche del miércoles, con Justo ya habiendo realizado su primer entrenamiento como míster de los lucenses, el Arenteiro anunciaba oficialmente la contratación de Javi Rey hasta fin de temporada, después de llegar a un acuerdo con su ya exequipo que solo ponía una condición “si lo quieres que paguen”, decía el presidente, Nilo Ramos.

Dicho y hecho, porque ayer Rey ya dirigió a su primer equipo de Segunda Federación en el campo de A Uceira a primera hora de la mañana. Y no un equipo cualquiera, Rey llega en pleno momento al alza, con el conjunto carballiñés como líder del grupo y a menos de un mes de recibir a un Primera División en el Municipal de Espiñedo para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, al Atlético de Madrid.

Pero con su nuevo rumbo ahora es su antiguo club, en la Tercera Federación, el que se pone las pilas para encontrar un sustituto. Al cierre de esta edición aún no había nadie confirmado, aunque sonaba con popularidad Edu Rodríguez, ex entrenador de la SD Sarriana que abandonaba ese equipo este mismo mes de noviembre. Pese a ello el presidente del Barco, apuntaba al director deportivo, “está teniendo conversaciones con varios nombres sobre la mesa, no nos vamos a apresurar de un día para otro”.

Con esa afirmación, garantizaba Ramos que al partido de este fin de semana, el derbi en O Couto ante la Unión Deportiva Ourense, “iremos con el tercer entrenador y también se quedó el preparador físico. No vamos a presentar a nadie nuevo ese día, aunque estuviese fichado de antes, sería meterlo contra las cuerdas”. Así las cosas, el presidente del CD Barco señala la semana que viene para tener un nuevo técnico en el club.