Hay un color que está de moda y un equipo que está al alza y detrás de todo ello un joven míster ourensano que es el hombre del momento en el ámbito deportivo: Fran Justo, el entrenador del Club Deportivo Arenteiro. El equipo acaba de conseguir un hito histórico para seguir escribiendo las páginas del club: en la noche del domingo vencían en el feudo, el Municipal de Espiñedo, a un Primera División, la UD Almería, en la primera eliminatoria de Copa del Rey, consiguiendo el pase a la segunda fase.

–Campeones de la Copa Federación, invictos en liga, venciendo a un Primera División en Copa del Rey...¿Cómo está viviendo el momento el club?

–Frenético, es frenético, casi no nos da tiempo a saborear un momento y ya estamos sintiendo otra sorpresa, es un momento muy emocionante, pero tanto que parece que avanza demasiado deprisa como para que te des cuenta. El año pasado a estas alturas estábamos asentándonos en la categoría, en Segunda RFEF, en un mes recibiríamos al Valencia, creímos que era un sueño de una vez y...ahora hemos vencido al Almería. Es mucha historia a valorar, mucho que pensar. Todos estamos teniendo muchas emociones en muy poco espacio de tiempo.

–Antes de comentar la victoria, hay otro hito histórico que no ha enumerado, la UD Almería le hizo el pasillo al Club Deportivo Arenteiro.

–Es que... ¿qué se puede decir?, ¿Qué se piensa cuando un Primera División te dice que os hará el pasillo por ser campeones de un título nacional como es la Copa Federación? Es algo casi surrealista, solo puedes pensar la cantidad de circunstancias y coincidencias que se tienen que dar para estar viviendo ese momento. Somos afortunados, es algo que se ha quedado para nosotros, de lo que vamos a poder hablar siempre, siempre vamos a poder decir que un Primera División le hizo el pasillo a un equipo de Segunda Federación, y eso lo cuentas así, pero si a continuación le escribes toda la historia que vendría.... es una película tremenda.

–Hablemos de ella: 2-0 ante el Almería, pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

–Es dificilísimo jugar contra un equipo de Primera y es prácticamente imposible ganarle siendo un equipo de Segunda Federación, pero lo hicimos, y a mayores de esto creo que el Arenteiro fue justo merecedor, porque siempre que surgen este tipo de posibilidades el equipo más pequeño tiene que tener suerte, pero el domingo el Arenteiro controló el partido. Fuimos justos ganadores y por más de un gol, así que podemos decir que fue la noche soñada.

–Y de noche soñada a tarde de ensueño, la que vivireís este miércoles con otro sorteo de la Copa, ¿hay algún nombre que incline más la balanza?

–La verdad es que no tenemos ningún deseo, quien venga tendrá las puertas de Espiñedo totalmente abiertas, sea quien sea será una maravilla. Es que vamos a tener tres equipos de Primera visitando O Carballiño en menos de 12 meses, no me canso de decir que somos afortunados, igual cuando tocó el Almería para muchos no era el rival que querían y, sin embargo, yo creo que fue el destino; era el que nos tenían preparado. Así que el que nos toque será bueno para unas cosas y no lo será tanto para otras y así sucederá con todo, vamos a estar muy contentos venga lo que venga.

–Ese partido será en diciembre y antes está la liga regular.

–Ya van muchas semanas y muchos meses pero aún falta mucho más de lo que va, y eso nos vale sobre todo para saber cómo fuimos capaces de llegar hasta aquí, el camino que tenemos que coger y por el que intentaremos continuar. Sabemos que la principal característica es el trabajo y por eso la noche que vivimos no nos impide volver a entrenar con la vista puesta en el pedazo de derbi que tenemos ante el Compos.

–¿Diría que hay una clave para que todo esté funcionando tan bien?

–El esfuerzo grandísimo de jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición. Está claro que de momento encajan todas las piezas y eso es muy complicado en una organización que implica tanta gente. Nosotros vamos a intentar que esas piezas sigan encajando porque hay calidad y cada vez más química, más confianza y mejor energía, así que lo que queremos todos es seguir compitiendo como hasta ahora y regalando unos momentos como los que hemos vivido en estos últimos meses.

“Los jugadores se merecen los elogios”

– Es probable que haya alguien que aún conozca su trayectoria ahora, pero lleva en esto más de una década.

–Sí, de pequeño ya sabía que me gustaba el mundo del entrenamiento, yo no era de Fifa era de Manager League (risas). Empecé jugando y entrenando en el Ourense CF, en el Alevín C,con 23 años, llegué al Nogueira, en Primera Regional, quedamos campeones y ascendimos a Preferente. Regresé al Ourense CF y entrené a la División de Honor Juvenil. Después me dieron la oportunidad de llevar al primer equipo y también conseguimos el ascenso a Tercera y tras cuatro años decidí buscar nuevos retos, sentía que se había acabado esa etapa y fiché por el Arenteiro.

–Y poco tiempo más tardó en llegar también el ascenso de los verdes.

–En el Arenteiro pienso que encontramos un proyecto sobre todo muy ilusionante, con mucha gente que tenía muchas ganas de darle lo que sentíamos que le pertenecía, por su afición fuimos capaces de quedar campeones de Tercera por primera vez en la historia, conseguir ese ascenso a Segunda B, conseguir la permanencia, vivir la Copa del Rey con el Valencia y este año pues ya todo lo que ha sucedido y está sucediendo....es indescriptible y estamos muy felices.

–Con todo lo que ha vivido y conocido, ¿se adapta el entrenador al sistema o el sistema al míster?

–Lo realmente importante de estos son los jugadores. Ellos hacen lo que se le propone pero son los que lo ejecutan, son los actores principales, son los que tienen que recibir los elogios, los que demuestran que son un equipo mejor que los de Primera... Creo que todos los méritos son para ellos. Hablar de sistemas está muy bien pero lo que hay que hacer es salir al campo y demostrar como demuestran ellos. Con ellos es muy fácil.

–Empezaba hablando de sueños y acabamos igual ¿alguno por cumplir todavía?

–Tratar de seguir sumando victorias, sumando puntos, viviendo momentos como los que estamos viviendo hasta ahora. Tenemos muchísimos sueños por conquistar, tenemos una temporada maravillosa por delante en la que tenemos que ser lo más ambiciosos posibles para disfrutarla, pero con los pies en el suelo, y ya tenemos asegurada otra gran noche, ese regreso de un Primera División a Espiñedo, el domingo el derbi ante el Compos... Poco a poco cada semana cumplimos nuestros sueños.