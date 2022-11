Hito histórico para la Unión Deportiva Barbadás. Los de Agustín Ruiz reciben esta tarde al Real Valladolid en la eliminatoria de la Copa del Rey, la primera vez que los azules llegan a esta cita que tendrá que ser disputada en el campo de O Couto, en vez de en Os Carrís, pero sin que falte la presencia de los aficionados en la grada desde las 16.00 horas.

Este condicionante saben en el club que afectará al choque, el estadio es mucho más grande y, además, de hierba natural, y los jugadores están acostumbrados a jugar en otra superficie, por lo que el técnico reconoce que “se minimizan las opciones de sorpresa”.

Aunque eran lo de menos, porque entrenador y presidente, Pablo Campelo, coinciden en que lo más importante es que “los chavales disfruten y jueguen sin presión”, porque la visita de un Primera División no se vive ni todos los días, ni siquiera todos los años.

De ello hablan también en Valladolid, donde el técnico Jose Rojo reconoce la importancia de la intensidad y la motivación “porque sabemos que en Barbadás va a ser total, porque para ellos es histórico, van a salir a por todas y nosotros también”.

Los pucelanos viajan condicionados por las bajas y las lesiones y encarando la cita tras haber sufrido una goleada ante el Athletic en San Mamés. José Rojo “Pacheta”, tendrá las bajas de Asenjo, Luis Pérez, Anuar, Kenedy, Malsa, Escudero, Javi Sánchez, Olaza -que ha sido padre, El Yamiq, Plata y Weissma; estos tres últimos convocados con sus respectivas selecciones: Marruecos, Ecuador e Israel.

Por lo que serán varios los jugadores del filial que tengan minutos en el campo de O Couto, donde aún no se sabe el once titular de Agustín Ruiz, que lo único que tiene claro es que premiará la confianza de los que llevan temporadas en el club, aunque lamenta que no puedan disponer todos de minutos ante un Primera División.