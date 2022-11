El Club Ourense Baloncesto cayó la jornada pasada en casa ante el Alega Cantabria, mañana tiene a domicilio la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva ante el Melilla en el Imbroda Ortiz a las 12.00 horas.

Para ello los de Guillermo Arenas aún tienen un entrenamiento en el día de hoy, ya en Melilla, y es que el míster ha hecho hincapié en la importancia de que el trabajo se vea reflejado en los encuentros. “Hemos ido cada día metiéndonos más en el entrenamiento, creo que el tener más efectivos tiene que empezar a notarse, y sobre todo tenemos que dar un paso adelante”, considera el asturiano que no niega que “en los últimos partidos no hemos estado jugando disciplinados, no funcionábamos en el juego, no encontrábamos cosas. Estamos trabajando para solucionarlo, no hay varitas mágicas ni soluciones mágicas, estos trabajos hay que hacerlo cada semana y cada día para hacer nuestro el partido”.

El técnico también reconoce que la semana “ha sido larga, como todas después de una derrota, no es el escenario ideal pero creo que en este punto nos tiene que dar igual el escenario, la semana hay que hacerla bien y llegar al partido con máximo ánimo. Estamos a principio de temporada construyendo el equipo, creo que cada día nos conocemos mejor y eso es lo que tiene que verse”.

Con el propósito claro, el entrenador habla del rival, Melilla, que al igual que los ourensanos acumula cuatro derrotas a sus espaldas, “han jugado contra los equipos altos en la clasificación y está claro que se han mantenido por los jugadores exteriores, que en momentos complicados asumen responsabilidad y cogen el balón, ya no solo con canastas de bloqueo directos sino también con triples en salidas, creo que es uno de los puntos referentes que tenemos claro: hay que controlar sus focos de anotación.”

Además Arenas personaliza, “creo que hay jugadores que no han explotado en estos primeros partidos pero que son importantes en el juego interior como Bamba Fall que ha demostrado ser un jugador determinante, que tenemos que tener cuidado con él, y sobre todo el fichaje que han hecho con Thompson, es un anotador puro tirando y jugando abierto, son focos que tenemos que cortar”.