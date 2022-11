Novecientos kilómetros. Esa ha sido la distancia que en la madruga del lunes al martes recorrió la expedición del Club Deportivo Arenteiro para disputar esta tarde la gran final de la Copa Federación a domicilio, en tierras valencianas ante el Alzira en el Luis Suñer Picó.

Los verdes salieron desde O Carballiño despedidos por una afición que los arropará hoy en las gradas valencianas después de recorrer la misma distancia aunque con un día de diferencia, partieron esta pasada noche para no fallarle hoy a un equipo que tiene oportunidad de ampliar su historia consiguiendo la primera Copa Real Federación del club.

La directiva preveía que fuesen 300 los aficionados que partiesen hasta Valencia, la Federación tardó en aportar el día y hora del encuentro y algunos desistieron, pero no la mayor parte que hará hincapié en demostrar que el Arenteiro juega con doce.

No es para menos, porque la cita esta tarde a las 19.30 horas se antoja complicada, ya que no solo para el equipo que dirige Fran Justo se trata de una oportunidad con la historia, para sus oponentes también. El Alzira aspira también a su primera Copa RFEF, por lo que no faltará la tensión, la emoción y sobre todo la ambición, teniendo además los locales el campo a su favor, tratándose de la primera jornada de la competición que los de O Carballiño defienden fuera de su feudo, el Municipal de Espiñedo.

Así las cosas, los carballiñeses, invictos en liga y con la moral alta, tendrán delante a un conjunto que tampoco se amilana, cierto es que en su grupo de la Segunda RFEF marchan penúltimos, y que cuentan con bajas importantes, pero sobre todo ello pesa que llegaron hasta esta cita venciendo al San Roque de Lepe en penaltis y que hoy celebrarán esta final por todo lo alto, porque el destino ha querido que coincida con el centenario de la fundación del club.

Por si fuera poco, al igual que los carballiñeses al llegar hasta aquí accedieron también a la Copa del Rey, donde recibirán en casa al Athletic Club de Bilbao. Todo motivos por los que los valencianos no pondrán las cosas fáciles en la primera final estatal.