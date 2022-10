Esta tarde, a las 18.00 horas, el Pazo dos Deportes Paco Paz albergará el encuentro entre el Club Ourense Baloncesto y el Alega Cantabria, una cita en la que los ourensanos buscarán redimirse de la mala jornada vivida ante Leyma Básquet Coruña el pasado fin de semana.

“Ha sido una semana complicada. Después de la derrota evidentemente nosotros queremos demostrar que no somos ese equipo que se vio jugando en A Coruña, por lo que hemos enfocado los entrenamientos al trabajo duro y al llevar bien la cabeza para enfrentarnos a todas las situaciones que se nos pueden dar”, reconoce el entrenador, Guillermo Arenas, que lamenta que tiene a “gente tocada”, que no ha podido recuperar, y a otros que son duda de cara al encuentro aunque ayer ya entrenaron.

Así las cosas, el técnico asturiano admite que “este inicio de temporada ha habido minutos en los que hemos sido capaces de competir bien, pero en otros no hemos dado la talla” y por ello aboga por “trabajar y empujar para mejorar en el aspecto mental”.

“Debemos ser duros de cabeza y que no nos pase que, tras tres minutos de no estar metidos en el partido, se nos vayan con ventajas grandes al descanso y suframos una desconexión. En las segundas partes tenemos que salir agresivos para intentar respetar el trabajo hecho durante las semanas porque, sinceramente, no reflejamos durante los 45 minutos todo lo que hacemos en los entrenamientos, y esa creo que va a ser una de las claves a tener en cuenta”.

Una clave que será muy necesaria entre el Alega Cantabria, un conjunto que al igual que el COB llega recién ascendido, aunque en su caso con un balance de dos victorias y dos derrotas, “son constantes a lo largo de los cuarenta minutos y lo han demostrado. Obviamente, el partido contra Andorra no podemos usarlo como base o usar esos datos, pero en el resto de partidos ellos han competido a la perfección a pesar de recibir parciales complicados en contra. En el partido contra Castellón, comienzan con una gran ventaja y se la remontan pero, debido a esa gran mentalidad y capacidad de ser constantes, vuelven a ponerse por delante para pelear el partido hasta el final. Creo que es lo que nosotros tenemos que hacer: ser duros de cabeza para mantener esa regularidad como hace nuestro rival de esta semana.”