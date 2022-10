“La valoración no es nada buena, para nosotros fue un partido de los de hacer daño”. Así describe el técnico del Club Ourense Baloncesto, Guillermo Arenas, el partido disputado frente a Leyma Básquet Coruña en el derbi de este fin de semana en Riazor.

Los ourensanos cayeron con tan solo 51 puntos anotados y el míster analiza que “estuvimos en el inicio, más o menos, en partido, pero a partir de un parcial tres minutos antes del descanso se nos fue todo lo que habíamos entrenado. Fue una segunda parte muy complicada y muy dura para el equipo, no había manera de entrar, intentamos cambiar las defensas, intentamos tranquilizarnos pero no sirvió, creo que en ataque estuvimos muy precipitados, intentando meternos en partido con individualidades y eso no funciona y así se ha visto.

Con la crítica general de la jornada, el técnico asturiano profundiza en que “el planteamiento estaba ahí, hicimos daño al principio, empleamos el juego interior para insistir en el daño, pero a partir de ese parcial se nos olvidó todo, cómo jugar interior, cómo bloquear....fue un cúmulo de circunstancias en las que fuimos débiles” .

Pero lo pasado, pasado está y el conjunto ourensano ya prepara su partido de este sábado en el Pazo dos Deportes ante Alega Cantabria, para ello el entrenador ya pone de relieve qué tendrá que cambiar, “hablábamos de la constancia del equipo y es lo que tenemos que trabajar y es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, no podemos tener tantas pérdidas como hemos tenido en los dos últimos partidos.”

Con ese propósito, y con días por delante hasta la cita, trabaja una plantilla con un ojo en la enfermería, porque de Riazor se volvieron con una derrota y con un Paco del Águila lesionado que aún está haciéndose pruebas, además pendientes de Gjuroski que, con un corte en una mano, no pudo disputar el último partido.