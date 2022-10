La Unión Deportiva Barbadás ya conoce a su rival para la disputa de la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Ayer en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, en Madrid, el sorteo de la Federación quiso emparejar a los ourensanos con un equipo asturiano; se desplazará hasta Os Carrís el Atlético Lugones, un Tercera Federación.

El partido tiene fecha, será el próximo 19 de octubre, lo que no tiene aún es una hora definitiva, pero los de Agustín Ruíz aún no piensan en ello, solo en tres cosas, la alegría de poder participar y la de hacerlo “en casa con la afición”.

Así lo explicaba ayer el propio míster tras conocerse quién llegará a tierras ourensanas, “esto no es fútbol profesional, esto es fútbol amateur, entonces la influencia que puede tener jugar en casa o jugar fuera, independientemente de quien sea el rival, es mucha. Desplazarse podría significar tener jugadores que no pueden disputar el partido por trabajo, o incluso no poder llegar hasta el campo porque no hay suficiente recurso económico para los gastos del viaje. Así que el hecho de jugar en casa influye en bastantes factores positivos, estamos muy contentos”. Por el escenario, pero también, “porque jugamos en casa, ante nuestra afición, que se lo merece”, celebraba Ruíz.

Sobre el rival, el Atlético Lugones, el entrenador aún no sabía más que el hecho de que es un Tercera División asturiano, “yo soy una persona que considera que lo que pasa más allá de unas semanas está muy lejos, y más en estas categorías porque puede pasar de todo. Entonces ahora mismo tengo la cabeza en el partido del Arnoia el domingo”.

Con prudencia habla el técnico local de una cita que reconoce,” es muy bonita. Si pasamos estos chicos tienen la oportunidad de disfrutar de un partido de Copa del Rey contra un equipo encima de Primera División, sería algo precioso y único para el club, de hecho sería historia porque nunca ha pasado. Esperamos llegar a la previa lo mejor posible para poder aspirar a esa situación”. Pero incide el entrenador en que “primero paso a paso, hay que sumar de tres contra el Atlético Arnoia en Liga, luego pensar en lo demás”.