La necesidad apremiaba en el pabellón de Os Remedios, allí las de Raquel Mondoruza recibían a un rival que traía como aval un pleno de triunfos, el Marín, mientras que las anfitrionas tenían el objetivo de sumar tras dos jornadas sin puntuar por lo que el reto se antojaba complicado.

Así salieron ambas escuadras con un ritmo de juego alto sin renunciar a rematar con contundencia balones en tres cuartos de cancha y se sucedían las ocasiones. La primera fue para las pontevedresas, Sara Santos lo intentó con un tiro lejano que obtuvo como respuesta el intento local de la bota de Judith que no logró finalizar un mano a mano ante Silvia Aguete.

Pero las ourensanas se crecieron en estrategia, en un saque de esquina hacia atrás para el centro de Candela, lo resolvía de espuela Jenny Lores marcando el primer gol de la jornada.

Tras el paso por vestuarios, reaccionaron las de Marín buscando la igualada, pero el Envialia no fallaba en defensa y las visitantes no llegaban a la meta, no así las locales que, de nuevo gracias a Candela se adelantaba en el marcador, esta vez con su propio tanto. 2-0. El Marín hizo uso del juego de cinco pero la sentencia estaba rubricada.