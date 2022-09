Este fin de semana una parte del equipo del Club Natación Escualos se desplazó a la Estación de Manzaneda para realizar un stage de pretemporada donde, además de los entrenamientos propios de la natación, que fueron muchos y continuos, aprovecharon el tiempo para correcciones técnicas, visionado de vídeos y la realización de otras actividades de confraternidad como tiro con arco o tirolina. Unos días importantes para hacer equipo y coger energías para una temporada larga e intensa que comienza este fin de semana.

Así, con la mente puesta en la primera jornada de Liga Gallega, arranca un nuevo curso en el que los ourensanos aspiran a todo con el objetivo de estar, como la pasada campaña, en lo más alto de la clasificación. Algo que se antoja complicado ya que precisamente el pasado curso fue el mejor de la historia del conjunto, lograron ser subcampeones de Liga y subcampeones en el autonómico. Para hacerlo posible siguen contando con Hugo Nogueira Pinto como entrenador y uno de los baluartes del equipo y con centro acuático de referencia con el Be One de As Lagoas, además, por parte del equipo de aguas abiertas, siguen apostando por Jesús Carlos Quintas, experto nadador de travesías y entrenador para convertir esta modalidad en una de las señas de identidad del club.

“Las ganas de seguir creciendo son máximas, las ilusiones por todo lo anterior, también”, señalan desde la entidad que este jueves tendrá su asamblea anual de socios donde socios y nadadores aportarán ideas para mejorar en equipo.