La Escuela de Fútbol Femenina Rosalía cosechó una derrota ante el Sárdoma CF “B” en el primer amistoso de la pretemporada, una cita condicionada por la temperatura, el mayor rodaje del rival y ser un equipo de superior categoría. A pesar de ello, las pontinas salieron sin complejos y fueron las que crearon las primeras ocasiones, desbaratadas por la guardameta local.

Así, las locales pusieron el 2-0 antes del descanso y en la segunda mitad salieron a sentenciar subiendo otros dos al marcador. En el último cuarto de hora, Victoria, con dos ocasiones ante la portera pudo acortar distancias pero no acertó a superar a la portera.

Con todo, a pesar de la derrota, Tobaruela sacó buenas conclusiones “ganar o perder siempre afecta, eso no se puede negar, pero a estas alturas no me preocupa. Se mire por donde se mire un amistoso de pretemporada no deja de ser un entrenamiento de calidad”.