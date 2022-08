Las jugadoras de la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía completaron ayer su primer entrenamiento de la pretemporada. La plantilla arrancó la sesión en el Municipal de Oira, tras la bienvenida por parte del presidente, Mario Gómez y del entrenador Pere Tobaruela, con ejercicios aeróbicos y trabajo específico sobre el césped.

La plantilla vuelve a estar dirigida por Pere Tobaruela, bajo la dirección del director deportivo, Alberto Tamayo y con Adolfo Barbosa en su función de delegado. Además, ya conocen su calendario previo a la temporada, e equipo jugará su primer partido amistoso este próximo domingo, día 21, contra el Sárdoma CF Femenino en el campo de As Relfas (Vigo).

Aún no está marcado el primer compromiso oficial por no estar hecho aún el plan competicional por parte de la Real Federación Galega de Fútbol, pero eso no frenó a Tobaruela que ya se mostró claro en cuanto al objetivo de esta campaña, “formar y aprender a competir de una manera satisfactoria, que permita consolidar o equipo para poder subir a Primeira Galega”.