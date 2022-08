La Copa Galicia de fútbol sala ya está en marcha. El comité gallego de fútbol sala ha anunciado este fin de semana el número de equipos participantes de esta nueva edición de la competición autonómica y los cuadros de competición, tanto en la categoría masculina como femenina, un camino competitivo que llegará a su fin el 17 de mayo porque el Día das Letras Galegas se conocerán los nombres del Rey y la Reina autonómicos.

En la categoría masculina, un total de 32 equipos optan al título autonómico, un carballiñés, el Carballiño FS y un ourensano, el Sala Ourense, cuyo primer partido será el 4 de septiembre ante el ganador del duelo entre Pazos de Borbén y Carballiño Fútbol Sala, que competirán en la previa el 28 de agosto.

La categoría femenina es mucho más reducida, son un total de 12 equipos los que pelearán por sumar una copa a la vitrina, y en este caso con dos conjuntos ourensanos, el Ourense Envialia y el Cidade de As Burgas. Mientras que las de Manolo Codeso competirán ya el 28 de agosto, enfrentándose al FSF Castro, las de Raquel Mondoruza no saltarán a la pista hasta el 4 de septiembre recibiendo como oponente al ganador entre A Fervenza y Amarelle. En el caso de As Burgas, de clasificarse, su contrincante serí el 4 de septiembre, un viejo conocido de las verdiblancas, Marín Futsal.

En cuanto al formato: para los equipos femeninos, los cuartos de final se juegan el 4 de septiembre, las semifinales el 22 de febrero y la gran final el 17 de mayo. En el cuadro masculino hay hasta tres previas: 28 de agosto, 4 de septiembre y 12 de octubre son las fechas que cumplen ese requisito. Los cuartos se jugarán el 8 de febrero, las semifinales el 29 de marzo y la gran final el 17 de mayo.

Para todo ello, las ourensanas ya comenzaron la pretemporada, el Sala Ourense aún no, pero se pondrá a punto este mismo lunes a las 20.45 horas en el Polideportivo de Oira, donde darán la bienvenida a los jugadores nuevos y se reencontrarán con no pocas renovaciones, entre ellas la del cuerpo técnico para este curso volverán a contar con Kike García en los banquillos, un hombre de la casa y que conoce muy bien el club, a su lado Rubén Tizón repetirá como segundo entrenador, Rubén Pérez estará al cargo de la preparación de los porteros y Marcos Moure cumplirá las funciones de delegado. Un cuerpo técnico de la casa para afrontar el décimo proyecto deportivo desde la fundación del club que, en palabras del presidente, Víctor Sousa, “La idea para esta temporada, después de tener 6 bajas es una fase de reconstrucción, buscando dar la mejor versión posible con los que siguen y con las nuevas incorporaciones que durante la pretemporada se irán llevando a cabo”.