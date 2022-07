El PSOE denuncia que Pérez Jácome se “desentiende de su responsabilidad en la gestión del Club Ourense Baloncesto”, tras la última reunión del Concello Municipal de Deportes en la que aseguran que el máximo responsable o rechazó ofrecer explicaciones sobre “el funcionamiento del propio grupo de administración y sobre las amenazas expresas del Grupo Hereda de retirar el aval necesario para que el club pueda competir en LEB Oro”, por ello temen “la desaparición” de un emblema deportivo.

“Sospechamos que cuando Pedro Fernández habla de traición habla del alcalde, quien seguramente le prometió la venta de las acciones del COB y luego no pudo llevarlo a cabo porque no tiene capacidad de gestión ni conocimiento, ni es quien de llegar a acuerdos con nadie”, manifiestan los socialistas que lamentan los “tics dictatoriales” del mandatario y exponen que “el COB no merece este desprecio”.