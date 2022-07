La cancha anexa al centro cívico del barrio de A Ponte albergó con motivo de el Santiago Apóstol, día grande de las fiestas del barrio, el primer Maratón Mixto de Futbito, en el que intervinieron niños y niñas de la ciudad y de zonas vecinas en equipos de amigos de entre 8 y 12 años.

El evento fue organizado por la Escuela de Fútbol Femenina Rosalía y tuvo la colaboración de las áreas de cultura del concello, para organizador y colaborador la importancia de este primer maratón consiste en “la intención de impulsar con él el deporte y el compañerismo entre los más jóvenes”. Y para ello contaron con hasta 10 equipos: Os Futbolísimos, New Team, Os Fut-Bros, Os Lobos, As raíñas das festas, Carlasca, Os Amigos do Pase, Blancanieves e os ananos, As primeiras damas y Kiev-Vigo, fueron los que conjuntos que acercaron sus participantes a la competición.

La jornada, más allá de la pura competición, desarrolló un formidable ambiente que contó con la asistencia de un gran número de espectadores, los cuales en todo momento pudo ver un juego limpio y deportivo desplegado por los jóvenes futbolistas con un magnífico colofón, la entrega de medallas a todos los participantes así como el trofeo a mejor jugador, el premio “Xosé Manuel Fernández, Sobrino”, en homenaje al periodista deportivo pontino.

Así el torneo de fútbol-5 resultó un completo éxito, tanto en público como en participación, con 76 niños y niñas de categorías benjamín y alevín que hicieron las delicias de los espectadores congregados en los alrededores de la cancha. Toda una fiesta en categoría base, sin ánimo competitivo y con la única intención de divertirse y disfrutar del deporte de forma sana en un ambiente de camaradería. De esta forma se sucedieron los partidos con la victoria de Amigos do Pase, que superaron en la final a Kiev -Vigo, aunque fue Iker Toro, del New Team, quien se llevó el trofeo de mejor jugador.

El broche final lo puso una fiesta de la espuma y el resumen de la EFF Rosalía que indica que “a pesar de que hubo escaso tiempo para organizar todo salió perfecto, sin incidencias, y con la idea de que sea el primero de muchos”.