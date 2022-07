“Es un honor, se trata de un proyecto ilusionante y siempre emociona que se acuerden de uno y piensen en uno, así que se trata de una nueva aventura de un próximo reto y para mí, que me gusta enrolarme en proyectos sean donde sea, creo que es un buen equipo, un buen proyecto”. Así resume Gonzalo Iglesias, ‘Morenín’, su nueva hoja de ruta, la que emprende dando las directrices lejos del Ourense Envialia pero manteniéndose en un Primera División, llevando las riendas del Torreblanca Melilla.

Dice el ya extécnico del conjunto ourensano que fueron muchas las ofertas sobre la mesa y varias de ellas fuera de España, ayer mismo aterrizaba en su buzón una desde China, pero fue Melilla quien lo cautivó y a donde llega como dice llegar a todos los equipos, “esperando lo máximo y dando lo máximo”.

El entrenador nacional, de nivel 3, acumula muchos años de experiencia, entre el 2015 y el 2018 comenzó un periplo de entrenador por Francia, en Caen y Toulouse, siendo el mejor entrenador en el extranjero en 2017 por la ANEFS, nominado además a mejor entrenador de Francia, siendo nombrado como el mejor en su etapa en Poio en el 2015 en división de honor. Antes, en el ámbito del futsal femenino, ascendió al Ponte Ourense a primera, llegando a quedar campeón de la Copa de la Xunta y semifinalista de Copa y había estado tres años de entrenador ayudante ya en masculina en Azkar Lugo, teniendo el trofeo de campeón de la Copa Xunta, y siendo responsable de las escuelas Red-Blue.

Con todo ese historial se jactan en Melilla de llevarse un técnico “con mucha experiencia, reconocimiento y gran cantidad de éxitos que avalan su forma de trabajar”, del que además tienen en cuenta “su compromiso con las escuelas de formación y su mirada siempre puesta en los equipos filiales y su objetivo de formar a grandes jugadoras”, todo para seguir haciendo crecer a un equipo que en dos años en la máxima categoría ha luchado por el título y por la Copa y se fija como objetivo, “la liga, la Copa y la Supercopa”.

Para poder cumplir con los retos, Morenín se desplazará a Melilla a conocer a plantilla, directiva y cuerpo técnico, el próximo 12 de agosto, apenas un mes antes de que comience la liga, por lo que la pretemporada será escasa e intensa a partes iguales, y en ella trabaja ya el nuevo míster, “ empezaremos tarde la pretemporada, sobre el 15 de agosto seguramente, por problemas de visado y papeleo ya que se trata de un equipo con muchas extranjeras, hay jugadoras brasileñas, ucranianas, argentinas... estamos organizando con el preparador físico, pero lo bueno es que se pueden hacer dobles sesiones porque allí todo el mundo es profesional” dice Gonzalo a quien aún le toca “aclimatarse desde la distancia y ya con muchas ganas del nuevo reto”.

Por el momento el club tiene dos citas seguras, Málaga, con un torneo al que han sido invitadas por el Atlético Torcal, y un regreso a casa para Morenín, un torneo en Cartelle la primera semana de septiembre, “creo que el 3 o el 4 de agosto. Me hace mucha ilusión y creo que volver a casa me llevará a algún sentimiento y pensamiento, pero con ganas, es un torneo de nivel, estará el Burela, el Cidade de As Burgas, un conjunto italiano y nosotras”, avanza el entrenador que de cara a la temporada tiene claro su cometido, “ la competitividad, la agresividad y el buen trato de balón”.

Sabe que se enfrentará a su ex-equipo, el Ourense Envialia, y no duda en apuntar que “son muy buenas, hay mucho nivel, fueron siete años increíbles en ese proyecto, pero ahora somos rivales y ambas vamos a salir a ganar”, y no solo ante el Envialia, “ahora son dos ex-equipos a los que me enfrentaré -Poio Pescamar- pero eso solo habla del alto nivel que hay en Galicia con cinco conjuntos en Primera División, son cinco partidos que me harán volar a Galicia, interactuar en gallego, en definitiva, estar en casa”.