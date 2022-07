La Preferente estructura las plantillas

La Preferente comenzará el 11 de septiembre y lo hará con cuatro conjuntos ourensanas formando parte del Grupo Sur, la Unión Deportiva Barbadás y el Verín, que mantuvieron la categoría esta pasada campaña, el Antela que logró el ascenso tras vencer al Sporting Carballiño, y el Atlético Arnoia que después de una temporada en Tercera Federación debe volver a pelear en una categoría inferior. Con más de un mes por delante puede parecer tiempo suficiente para preparar la temporada y con ella también la plantilla, pero lo cierto es que los equipos se han dado prisa en configurar sus planteles.

El más avanzado es el de la Unión Deportiva Barbadás, los de Agustín Ruiz se movieron con rapidez en el mercado para no desperdiciar ni un segundo tras el varapalo de no lograr el ascenso al caer ante el Gran Peña Celta C, así pues, los de Os Carrís se fijan como meta volver a luchar por esa plaza en la Tercera y para ello han renovado hasta 15 jugadores. Se aseguraron la continuidad del portero Borja Atanes, Cheri, Gabri, Marcelo Faría, Manu Blanco, Iago Varela, Outeiriño, Veri, Rivero, Toño y David Nespereira, José Ramón, Isma, David Soares y el último anunciado, Rodri. Todos seguirán mínimo un año más vistiendo de azul. A ellos se sumaron siete incorporaciones: Ocampo, Marcos Cid y Xinzo llegan desde la UD Ourense, Juan Muíños y Parrilla desde el Pabellón de División de Honor juvenil, Martín Caneiro del Velle y Xaco desde Nogueira.

En Verín, el cuadro que sigue dirigiendo Juanjo Vilachá tampoco se quedó corto en las renovaciones, Jorge Salgado, Hugo Domínguez, Aitor Martínez, Peru, Luisito, Marcos, Miguel Vilachá, Adrián Iglesias, Bustelo y Xoel Crespo continuarán una temporada más compartiendo vestuario con nuevas incorporaciones: Carlos Villar desde el Barco y Alberto Blanco y Senén desde el Arnoia, por la Unión Deportiva Ourense se incorporan Isi, Martín Torres, Germán y Sergio desde el Nogueira llega Brais Sánchez. Todo ello bajo la directiva de Juan Carlos Francisco.

En cuanto al recién ascendido, el Antela, cuya batuta llevará un año más Óscar Sabucedo, también hay continuidad de buena parte del equipo que logró el ascenso, el capitán Joni, Breixo, Borja, Carrasco,Quintairos, Xabi y David Lamas, Pedro Castro, Suso, Sergi, Borja Tazos y Peque seguirán en A Moreira, a donde llegan Carlos López desde el Ourense CF, Anxo desde Baltar, Adrián Cole desde el Pabellón, Noel por el Verín y Miguel Peral y Romero desde el Atlético Vilariño.

Finalmente, el Atlético Arnoia pasa a tener como entrenador a Adrián Padrón, el técnico, que ya era el segundo de abordo de Iván González, mantiene a Borja bajo palos, Dani Arbo, Roca,Lamelas, Brayan Nespereira, Dani Vázquez, Samu Pardo, Alfredo, Dacoba,Mario Fariña, Kike, Rucho, Mitogo, Veloso, Iván Meréns, Rubén Arce y Adrián Presas junto con ellos jugarán Josu (Ourense CF), Carlos (Velle) y Marco (Santa Teresita).