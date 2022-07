De Avión a TikTok y a la Eurocopa

El Concello de Avión cuenta con 1.700 habitantes y entre ellos una creadora de contenido que llega a una comunidad doscientas veces más grande a través de sus redes sociales. Carla Gabián Otero destaca en Tik Tok y es allí donde acumula un total de 350.000 seguidores que cada día van a más y gracias a los cuales puede presumir de haber pasado a la historia: ha sido la primera en retransmitir un partido de fútbol adaptado al formato de esta red, el vertical, y no un partido cualquiera, el Real Sociedad-Betis de Primera División, el primer partido de una de las principales ligas europeas que se ofrecía en este formato.

El partido fue hace unos meses, pero Carla mantiene la ilusión al contar la experiencia, “increíble” es la palabra que más repite porque le sigue pareciendo “una locura tremenda”. Y no es para menos, los datos hablan de cómo funcionó el proyecto: 1,2 millones de likes, 7.000 compartidos y más de 68.000 comentarios en el chat, aunque la de Avión destaca que le impactaron “los picos de 35.000 personas, si te paras a pensarlo son muchas personas a la vez”. Muchas personas que al igual que la propia creadora se preguntaron qué sentido tenía hacer una emisión vertical de un deporte completamente horizontal y que, al igual que la protagonista de esta historia, se llevaron una sorpresa, “al principio me llegaban comentarios sobre cómo iba a ser posible y yo también lo pensé mucho, pero el trabajo que hicieron desde Mediapro y Gol TV fue buenísimo. No sabría explicarlo porque yo no me dedico a eso, pero adaptaron las cámaras de tal forma que se podía seguir sin perder detalle”.

Ella se dedicó a la retransmisión y no con una narración convencional, “no es lo mismo que la radio o la tele, ya no solo el formato, tampoco el público, buscas experiencias distintas, yo ya avisé de que no soy narradora o locutora, reaccionaba con los espectadores e hicimos sorteos y juegos, lo importante era mantener un estilo directo y funcionó, todos salimos contentos”.

Eurocopa femenina 2022

Esa ha sido su aportación para la historia tanto deportiva como de las plataformas de contenido, pero no es más que una muestra de lo mucho que alcanza con un teléfono móvil y cobertura desde un concello de O Ribeiro. Hace hincapié en la cobertura, porque no siempre está presente. De hecho hablar con Carla Gabián puede depender del día, no solo por su apretada agenda a pesar de su juventud, sino también por el lugar en el que se encuentre: “En invierno me organizo mejor, pero ahora estoy mucho fuera de casa y a veces no es la mejor comunicación”.

Aunque sí la suficiente para llegar a recibir un correo de Iberdrola con una propuesta a la que no pudo decir que no, dar visbilidad a la selección femenina de fútbol esta misma semana en la Eurocopa. “Me escribieron un correo electrónico con la propuesta y no lo dudé, fue un eventazo, me ha hecho mucha ilusión, no solo por lo que significó en lo personal, marcharme a Londres con una marca, sino porque era para la selección femenina y yo en redes veo que no tienen el apoyo que reciben otros equipos masculinos, también hay menos contenido sobre ellas, así que ha sido un honor”, dice sobre el España-Dinamarca para el que también creó contenido y además pudo disfrutar desde el campo con otros creadores.

“Fue muy intenso, sobre todo para mí, porque la mayor parte viajan desde la ciudad en la que viven, Madrid, Barcelona o Sevilla, pero en mi caso la organización quiso buscar salidas desde Galicia y ni había, tuve que hacer una noche previa en Madrid y coger el vuelo desde ahí, para la ida bien, pero para la vuelta...no es el mismo cansancio, aunque repetiría sin dudar porque lo cierto es que es un lujo”.

El Celta y el futuro

Podría parecer una crítica, pero es una petición de mejora de conexiones porque ve su futuro ligado a las redes y quiere que sea en Galicia, “me han querido contratar empresas de E-Sports, llevándome a Madrid o Barcelona y he dicho que no, no es lo que quiero, sí quiero ponerme en esto a tope pero me gustaría poder hacerlo desde aquí, no sé, me siento muy unida a Galicia”, aunque no niega que su destino pueda ser fuera del Concello de Avión, “si es Vigo o Pontevedra tampoco voy a decir que no”.

Elección, la de las Rías Baixas, muy vinculada también al fútbol porque Gabián Otero es del Celta de Vigo y con ellos tuvo la oportunidad de colaborar, “una mañana vi un correo que ponía algo del Celta; lo leí medio dormida, me di la vuelta y seguí durmiendo y cuando me volví a despertar fui consciente y me quedé casi llorando. Me llevaron como maestra de ceremonias había unos chicos que habían ganado un sorteo de Abanca, tenía que enseñarles las instalaciones y en el descanso del partido salir al campo a hacer unos tiros con los que se llevaban premios. Me dieron total libertad para grabar y contar lo que quisiera, estaba mucho más emocionada yo que ellos, haber ido a Balaídos gracias a las redes ha sido un sueño hecho realidad”.

Uno de muchos, porque Carla acaba este año la carrera de ADE y avanza que va apostar por las redes, “antes lo compaginaba con clases y academia, cuando acabe le podré dedicar mucho más tiempo y sí va bien.... quién sabe”.