El Club Deportivo Arenteiro ha confirmado en una misma semana la baja de los dos nombres por los que preguntaba su afición, Víctor Eimil y Renan Zanelli. Ninguno de los dos continuará vistiendo de verde la próxima temporada y ambos se han despedido con palabras de cariño hacia el equipo, el cuerpo técnico y la afición.

En el caso de Eimil, su fichaje ha sido por el Hércules de Alicante, un equipo en el que ya militó con anterioridad otro jugador del Arenteiro, Pol Bueso. El conjunto, también de Segunda Federación al igual que los carballiñeses, recibe a Víctor Eimil no solo para reforzar su plantilla sino para incorporar nuevos jugadores con juventud y proyección de futuro. “Sois el motor del club, aquí tenéis un siareiro más”, fueron las palabras de despedida de lucense hacia los que lo apoyaron desde la grada durante sus dos campañas en Espiñedo.

Por su parte, la salida de Zanelli ha sido la última en conocerse, pero aún no su destino, aunque todo apunta a la Segunda Federación de Castilla La Mancha, con todo, aún sin confirmación oficial. Lo que no hace menos real la marcha del brasileño que empleó sus redes para dar las gracias al club, “dos años de alegrías y emociones, espero haber causado un impacto positivo en el club. Gracias a la gente de Carballiño por todo, siempre me trataron de la mejor manera posible, me sentí en casa”, reza su comunicado en el que abunda en la cosecha de buenos resultados del equipo, fruto del buen trabajo, “dos años, un título, ascenso...Copa del Rey, partido histórico”, destaca.

Así da las gracias al cuerpo técnico, a la directiva y a todos los que formaron el club, entre ellos la afición, “el Arenteiro es gigante”, finaliza.

El club también les dio las gracias por “estos años de superación” por “llevar al club un paso más allá” y les deja las puertas abiertas recordándoles que Espiñedo “siempre será familia”. Por lo pronto una familia que mira ya la pretemporada con vista a una cita especial, la que tendrán a mediados de agosto, el día 14, segundo domingo del mes, ante el Rápido de Bouzas en el Baltasar Pujales, la eliminatoria a partido único en la fase autonómica de la Copa Federación. Una jornada en la que se conocerá al vencedor que se enfrentará al ganador del duelo entre Arosa y Estradense en unas semifinales, también a partido único, tan solo una semana después a las 20.00 horas, para pelear por llegar a la gran final el domingo 28 con el deseo de repetir una Copa del Rey,