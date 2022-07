La Unión Deportiva Ourense se ha quedado sin uno de sus hombres más reconocidos, el capitán, Hugo García, no continuará la próxima temporada tras haber logrado llevar al club de nuevo a la Tercera Federación.

Ha sido el propio equipo el que lo ha anunciado mediante un comunicado en el que indican que tanto la dirección deportiva del club como el jugador habían llegado un acuerdo para su renovación durante la próxima temporada, pero no ha podido ser renovado a causa de la situación laboral de García, que explicó que no podría asistir a los entrenamientos del equipo y, por tanto, no podría comprometerse a dar la respuesta a la exigencia que marca la categoría y la que el club se merece para enfrentarla de la mejor manera.

Quién si seguirá en el club un año más es Osián. Este año había llegado cedido desde el Club Deportivo Arenteiro y ahora llega como fichaje propio de la UD Ourense, un jugador que espera “que este año sea igual de ilusionante que el anterior, ver a la afición todos los domingos en O Couto y disfrutar tanto del campo como el año pasado”.