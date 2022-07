El calor no ha sido un obstáculo en el Pabellón de Deportes Piño Vilachá de Outomuro, en el Concello de Cartelle, donde más de trescientas jugadoras disputan el Maratón de fútbol sala femenino, una competición que comenzó el viernes y que llega hoy a su gran final en la que el equipo campeón se llevará seis mil euros, una dotación que la organización destaca como “la más importante de todo el mundo en este deporte”, por lo que el concello está siendo escenario de mucho nivel deportivo.

La final será esta tarde sobre las 18.00 horas, pero para ello aún queda mucho que dilucidar porque se trata de una competición deportiva de veinticuatro horas ininterrumpidas y eso supone que esta misma mañana aún había encuentros por disputarse antes de llegar siquiera a la semifinal este mediodía.

El partido inaugural fue el de las locales, el Cartelle FSF contra las viguesas de La Fundación, y la balanza se inclinó por las visitantes por 0-6. Después de que ellas abriesen boca han sido muchas las que pisaron ya la pista, 4-1 fue el resultado del encuentro entre Aguias Santa y Avilasala, 2-0 en el duelo luso entre Johnson Januario y Lusitania Lourosa, 3-2 entrr Alegran River y Casa do Benfica, 5-3 para Gteam-Arealonga, primer empate para Snevers-Juventude Gaia. En cuanto a la representación provincial, Xinzo cayó en su primer duelo ante las portuguesas del Santo Estevao por 2-0, y de nuevo tropezó en el segundo partido, esta vez ante el Segosala, 2-8. Una situación similar a las anfitrionas, tras sufrir la derrota en el primer partido encajaron un 0-6 en el segundo frente al Arvore. Pero la suerte si acompaña al Cidade de As Burgas, lograron un 0-8 ante el Casa do Benfica y un 0-4 ante Zamora por lo que siguen en competición.

La gran final

Esta tarde, además de la gran final, tendrá lugar además la fase de consolación, para que los últimos clasificados de cada grupo tengan el aliciente de seguir disfrutando de un fin de semana de fútbol sala. A pesar de que en un principio se desarrollaría en una subsede, en el pabellón de A Merca, finalmente se reestructuró el horario de tal forma que el Polideportivo Municipal Piño Vilachá será el escenario también de estos encuentros que precederán a la resolución del ganador de la segunda edición de este torneo, que se jugó por primera vez hace ahora tres años debido al parón por la pandemia.