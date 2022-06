La piscina Rosario Dueñas acogerá este fin de semana el Campeonato Gallego Junior y el Absoluto de Natación, una cita que abarcará desde mañana y hasta el domingo y que fue presentada ayer en el pabellón de Os Remedios por el concejal de Deportes, Mario Guede, el Presidente de la Federación Gallega de Natación, Carlos Touriño, el delegado de Deportes de la Xunta de Galicia en Ourense , Manuel Pérez, y el presidente del Club Natación Pabellón, que ejerce de anfitrión, Santiago Escudero.

El primero en tomar la palabra fue el edil de deportes que agradeció que una vez más Ourense “sea epicentro de la natación gallega”. “He echado un vistazo por encima y creo que de lo que llevamos de temporada de competición se han celebrado aquí, en Ourense, en las diversas modalidades deportivas de la natación más de 20 competiciones, y si aparte de la natación contamos la sincronizada, el salvamento y el waterpolo, entre todas son incontables los muchos campeonatos que se han celebrado, pero este es el campeonato gallego por excelencia, es el Campeonato Gallego Absoluto y Junior que va a traer a más de 20 clubs de toda Galicia, así que contabilizamos alrededor de cuatrocientos participantes”, celebró Guede afirmando que “en Ourense se va a respirar natación por todos los sitios este fin de semana”.

“Aquellos amantes de la natación tienen la oportunidad de ver aquí algunos deportistas que en la antesala del Nacional Absoluto y Junior que se celebrará en Sabadell van a intentar conseguir aquí la mínima para acercarse más a esa prueba”, concluyó el concejal antes de dar paso al delegado de la Xunta, quien, por su parte, felicitó a la Federación y al Club Natación Pabellón por “traer otro evento de nivel a Ourense, de nivel estrella. Podemos estar orgullosos del nivel de competiciones que estamos trayendo últimamente y el ejemplo de la natación es uno más con la instalación de lujo que tenemos en el pabellón de Os Remedios, con la piscina Rosario Dueñas, es un ejemplo de la buena salud deportiva de la que goza la provincia”,destacó Pérez pidiendo que sean “tres días apasionantes”.

Escudero fue el encargado de compartir los detalles de la prueba, lo hizo después de agradecer a la Federación de Natación que “con todo el follón de la pandemia nos han apoyado y ha sido increíble”, unas palabras que reiteró hacia la Concejalía de Deportes por todo el apoyo esgrimido a lo largo de estos dos años y ya con anterioridad.

El desarrollo de la competición tendrá lugar los tres primeros días del mes de julio, comenzando mañana a las 10.00 horas con la celebración exclusivamente del campeonato junior contrarreloj . “Se va a nadar durante tres jornadas y seis sesiones, mañana y tarde cada uno de los días. Hay 267 participantes de categoría absoluta y 120 en la categoría junior pertenecientes a veintitrés clubes de toda Galicia”, expuso el presidente del CN Pabellón.

Clausuró el acto el presidente de la FGN, Carlos Touriño, quien agradeció al Concello de Ourense no sólo albergar las distintas competiciones deportivas sino “ceder la piscina Rosario Dueñas porque competiciones de este nivel, con tantos participantes, no caben en cualquier sitio, necesitan una piscina de grandes dimensiones, de una gran capacidad organizativa y en este pabellón está más que contrastada”. De este modo animó al público a acudir a ver la competición recordando que el Pabellón de Os Remedios y su piscina ya era un referente “hace más de cuarenta años y solo le pasa como al buen vino, va a mejor”.

Así ha dicho que no estará presente María de Valdés que no llega por competiciones, pero si estará Paula Otero que “tiene los Europeos en breve y los preparará junto a todos los deportistas que tenemos en Galicia, compitiendo en este campeonato en el que no nos podemos olvidar que hay campeones de España, que tenemos gente en finales a decenas, y que va a ser un campeonato de gran nivel”.