“Me quedaba un año pero hemos llegado a un acuerdo para que se termine esta etapa y con ella cuatro años intensos, los dos primeros creo que fueron muy buenos, maravillosos incluso, el tercero tuvo de por medio toda la situación del COVID-19 y lo desvirtuó, lo dejó en un año muy duro, y este último ha tenido sus cosas buenas y sus cosas muy malas: lesiones, coronavirus y ya en la fase final se hizo muy cuesta arriba, sobre todo después de perder la Copa Xunta, este último mes y medio no voy a negar que está siendo difícil”, así resume Gonzalo Morenín su segunda etapa a cargo del Ourense Envialia, un equipo del que se despide este sábado a las 18.30 horas en el Pabellón Esperanza, en Elche, donde las recibe el Joventux D’Elx.

Se define como profesional y, como tal, ya asegura tener varias ofertas sobre la mesa, una mesa en la que no hay fronteras porque, “se están moviendo los banquillos en Francia y allí dejé buen poso (entrenó durante tres años), se están jugando fases de ascenso y hay cosas que mirar, siempre lo digo, soy una persona muy abierta, muy dispuesta a conocer nuevos sitios y nuevos personas. Hay opciones para países europeos y yo no cierro la puerta, será un nuevo reto así que si me puedo quedar en España bien, si puede ser dentro de Galicia mejor, pero si es en el extranjero bien también y si no sale nada me quedaré esperando oportunidades mientras me formo, que siempre está bien reciclarse”, avanza un Gonzalo Iglesias que, pese a todo, indica que a día de hoy “las propuestas no me apasionan, pero la intención es sin duda la de seguir entrenando, sobre todo si hay algo que me guste, que me llene, que me reconforte y que me haga tener otra vez ilusión”.

Para hablar de futuro antes hay que hacerlo de presente y la última cita del míster será mañana en Elche, un partido ante un equipo que juega ya sin nada que perder porque está descendido, pero que no baja los brazos, compite e incluso ha ganado algunos de los últimos choques. Para el envite el técnico acaba la temporada como la empezó: con una plantilla afectada por las lesiones. “

“Ni siquiera sabemos si podremos tener portería, Vane está tocada, Elisa también, Uxía, que ya debutó con el primer equipo, está en plenos exámenes, la portera del filial está lesionada...vamos con problemas”, dice el entrenador que también tiene bajas entre las jugadoras, no viajarán ni Judith ni María Arias, “las que vayamos iremos a darlo todo pero no vamos todas, lo bueno es que estos últimos partidos sirven para que las jugadores del filial tengan minutos y creo que eso es importante para ellas, al final el equipo también debe rejuvenecerse”, busca el lado positivo Morenín que promete una despedida “en la que merecemos una alegría, una victoria”.

Así las cosas, tras recoger la camiseta conmemorativa de los 200 partidos con el club en la distancia, en Zaragoza ante el Sala Zaragoza, Morenín también se despedirá de casa desde lejos de ella, “llevo 24 años entrenando, no voy a decir que sea algo habitual pero sé que no voy a pensar en lo de la despedida, sí que sé que, seguramente , cuando acabe el partido haya sentimientos encontrados, así que ahí sí que creo que me va a afectar, que igual se pasan cosas por la cabeza... pero creo que me va a dar más en el viaje de vuelta que a lo mejor en el momento del propio partido. No quiero pensarlo, antes aún tenemos un viaje pendiente (el de ida que realizan en el día de hoy), pero me quedo con que soy entrenador y en estas cosas pasan, estas situaciones, tomas decisiones, hay etapas en los clubes y es la normalidad, además en el Ourense Envialia esta era mi segunda etapa y yo no digo que no a una tercera”.