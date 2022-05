“Sería muy atrevido por mi parte hacer una porra de resultados, a mí me sirve tanto un empate como una victoria, no me mojo más ni pido más”. Son las palabras del entrenador del Ourense CF, Rubén Domínguez, cuyo equipo se enfrenta hoy a un hito en su historia, la posibilidad del ascenso a la Segunda RFEF. Para ello tienen que medirse esta noche a partir de las 22.00 horas a la Agrupación Deportiva Llerenense en Las Rozas, un equipo al que han tenido cinco días para estudiar y al que se enfrentan, “con total respeto pero también con total confianza”.

De los dieciocho equipos que se miden por las nueve plazas de ascenso, ourensanos y extremeños fueron los dos primeros en clasificarse y por tanto los que más descanso han tenido porque hasta el sorteo de este mismo lunes no conocían a sus rivales, una circunstancia que el míster considera, “positiva para que algunos jugadores que tenían molestias lleguen mucho mejor a un partido clave”. Y de claves no quiere hablar más el técnico ourensano, “si supiese con exactitud que es lo necesario para hacer la diferencia tendríamos el partido ganado, ojalá saber las claves”, dice Domínguez aunque bajo insistencia apunta “las de siempre, no creo que haya cambios, conceder poco, sacar ventaja del balón parado, contraatacar y ser capaces de quitarle el balón”. Rubén Domínguez viaja con toda la plantilla al completo, la única excepción, Charli, quien lleva seis meses de baja, por los demás, “todos disponibles”, incluso Tapha Kanteh que comenzó a entrenar y podría ir en la convocatoria. Además, todos comparten un mismo sentimiento, “estamos muy bien, con muchas ganas y muy ilusionados por intentar conseguir el primer ascenso en la historia del club a la categoría nacional. Seguros de nosotros mismos, confiados. Vamos a intentarlo con todo”, asevera Domínguez. Con todo, no pone en duda la dificultad del envite, “actualmente hay maneras de conseguir los partidos, así que no hubo mucho problema para ver vídeos del Llerenense, sabemos por tanto que se nos viene un partido complicado, un partido de play-off en el que ellos han llegado a la misma fase que nosotros, la última, así que va a estar ajustado, ¿cómo no va a estarlo?”, expone un técnico que, con cautela, solo pide “que seamos capaces de demostrar lo que sabemos hacer”.