Con la Unión Deportiva Ourense ya ascendida a la Tercera Federación, a falta de dos jornadas para terminar la liga, el foco ahora está puesto en Os Carrís, en el feudo de los de Agustín Ruiz la Unión Deportiva Barbadás podría conseguir la segunda plaza del grupo este mismo domingo.

Para tener dos nuevos equipos ourensanos en la Tercera Federación, la Unión Deportiva Barbadás depende de sí misma, pero no en un reto fácil; visitará el campo azulón el Gran Peña, un equipo complicado porque también depende de sí mismo para conseguir ese ascenso. Así las cosas, el encuentro de este domingo a las 18.00 horas se prevé de emociones fuertes.

Las cuentas para el Barbadás salen con calculadora, los locales tienen la obligación de ganar para asegurarse esa plaza, pero no ganar de cualquier forma sino haciéndolo por más de dos goles, porque en el partido de ida en tierras del Celta C quedaron 3-1, una situación de la que deben redimirse en la jornada dominical, pero que ya sirve de antecedente para saber lo que se van a encontrar unos y otros sobre el terreno de juego. Los anfitriones saben que no pueden confiarse, en la ida se adelantaron en el marcador pero Darío puso los tres tantos locales en la segunda parte.

Todo ello, tras haber disputado entre semana la Copa Diputación, un encuentro que jugaron en O Agro ante Trives y que vencieron por 0-4, con doblete de Nespereira y goles de Varela y Collegari.

UD Ourense-Villalonga

Con el trabajo ya hecho los unionistas se despiden de la temporada, como equipo de preferente, en O Couto también este domingo a las 18.00 horas. Los de Jorge de Dios reciben en casa al Villalonga en un partido sin presión pero que comparte con el de la UD Barbadás la llamada a la afición, ambos equipos quieren que sus campos sean “una caldera”.