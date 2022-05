La UD Ourense cumple en Meis y regresa a Tercera

A falta de dos jornadas para el play-off final, la Unión Deportiva Ourense ha regresado a la Tercera Federación. Con el triunfo en Meis ante el Pontevedra ‘B’ el equipo que dirigen Jorge de Dios y Toni Álvarez ha afianzado su plaza para el ascenso antes de enfrentarse a Vilalonga y Gran Peña. Los rojillos tenían un único cometido, conseguir los tres puntos que les diesen el ascenso por la vía rápida, y no fallaron, se impusieron tras una remontada contundente al filial granate con tres goles en siete minutos.

El equipo tenía confianza pero más, si cabe, tenía su afición y por ello desde la capital ourensana partieron pasadas las 08.30 horas de la mañana tres autobuses trasladando a la ‘invasión vermella’ hasta tierras pontevedresas donde se prometía celebración tras noventa minutos y así fue.

Con todo, la cita no fue fácil, los pontevedreses, cuartos en la tabla clasificatoria, buscaban escalar puestos para lograr la misma meta: el ascenso, así que la primera parte comenzó con los locales demostrando ansia e intensidad al igual que ya habían hecho en el partido de ida en O Couto. En aquella ocasión lograron adelantarse a los unionistas con un tanto que llegó a la salida de un saque de esquina, en esta ocasión el guión fue idéntico, solo cambió el anotador; Arnosi adelantó a los suyos en el ecuador de la primera mitad. Pero al igual que en la cita ourensana, solo fue un susto porque los de Jorge de Dios tomaron el control en un dominio que hasta el momento había sido alterno.

El aviso sirvió para que los ourensanos tomasen la iniciativa. Lo intentaron tanto Viti como Hugo García, dos remates de los más claros que, por mala fortuna, no encontraron la red. Por suerte tampoco un disparo de Iñaki que pudo poner el 2-0.A sí que por debajo en el marcador se fueron al descanso, pero con buenas sensaciones.

La expedición no se vino abajo aupada por una afición que no lo permitió, no dejó de corear en 90 minutos, y con el apoyo unánime de más de trescientos aficionados volvieron a la carga. El segundo período no dejó lugar a dudas sobre quién tenía el control. El primero en avisar fue Champi con un balón que se estrelló en el palo, pero tras su iniciativa llegó el asedio, la Unión Deportiva Ourense encontraba los espacios y ponía en complicaciones a un equipo local que veía como los visitantes se desenvolvían como si de su feudo se tratase. Con el Pontevedra ‘B’ tratando de achicar agua llegó el empate, Raúl Melo con un disparo pegado al palo repartió los puntos.

Quedaba media hora de encuentro pero no fue necesario ni un cuarto de ese tiempo para que llegase la sentencia, pasaban cuatro minutos y con el chute de confianza del gol de Melo, Viti castigaba de nuevo al meta de Meis. Un remate de cabeza ponía el 1-2 en el luminoso y el grito en la grada. Otros cuatro minutos fueron los que pasaron para rubricar el ascenso, Champi en una de sus llegadas mandaba una volea picada que Comesaña no pudo resolver. 1-3 y con tiempo de sobra para más, pero no hizo falta, el trabajo estaba hecho.

En siete minutos el líder se hizo de Tercera al lado de los suyos, los que saltaron al césped sobre la bocina un par de horas antes de festejaron en Concepción Arenal.