“Evidentemente con muchas ganas de que llegue el día, teniendo claro que tendremos que trabajar , que tenemos que preparar bien la cita sabiendo que Navarra no es fácil. Hemos sido conscientes de eso toda la semana tanto el cuerpo técnico como los jugadores y hemos trabajado mucho”, avanza el técnico del COB, Guillermo Arenas, sobre el envite de mañana, la última parada antes de la gran final por el ascenso a LEB Oro en el Pazo, la visita a Navarra en el Arrosadía a las 18.00 horas.

Arenas pone el foco en evitar estados de ansiedad, verter esa energía en “entrar bien al partido para que luzca todo lo que hemos trabajado y hacer un buen plan de partido” , todo ello ante un rival que en los play-off solamente ha perdido contra Cartagena uno de los partidos y ha eliminado a Zornotza, un rival complicado que hace daño en ataque, por lo que las claves pasan por tres puntos.

“Parar todos los méritos del Navarra, que no son pocos, y además tienen más jugadores que le hacen puntos y de los que no te puedes descuidar, tienen tiradores, tienen anotadores y tienen gente física para el rebote”, analiza Arenas como primer punto, como segundo, ese rebote, “va a ser importante conseguir controlar el rebote, no darles segundas oportunidades para que ellos no se vayan a puntuaciones muy altas”, y la última clave, “la defensa, estar muy competitivos. Tenemos que conseguir que especialmente Font no juegue cómodo y que tampoco lo haga Ugochuku. Jugadores muy complicados para defender en el 1 x1, así que es donde va a haber que estar bien para que ellos no puedan generar como equipo”.

Los ourensanos se enfrentan al encuentro en el Arrosadía una cancha donde el técnico asturiano advierte que “los jugadores tienen que estar preparados para el ambiente, sabemos el partido que nos espera, conocemos la dificultad de Navarra, el COB jugó contra ellos y llegó a estar 17 abajo así que conocemos lo que nos vamos a encontrar, aparte creo que cualquiera que haya visto los play-off ha visto el ambiente que hay en Navarra y cómo juegan, a que nivel ponen el listón, tienen que estar preparados”.