La Unión Deportiva Ourense se juega este fin de semana el pasaporte a la Tercera Federación. Los rojillos viajan hasta Meis para medirse al filial del Pontevedra CF en una cita que se disputará a las 12.00 horas este domingo.

Las cuentas no fallan , sí ganan ascienden. Pero tienen otras posibles combinaciones, en caso de perder únicamente necesitaría dos puntos en los partidos restantes, Vilalonga y Gran Peña, por lo que todo apunta a ese ascenso, porque la calculadora no para ahí, cabe posibilidad de empate. Si se reparten los puntos con el Pontevedra B deberán esperar a que la Unión Deportiva Barbadás no gane, así ascenderían también ese propio día, pero si ellos empatan y el Barbadás gana tampoco se alejan del objetivo; tan sólo necesitaría un punto más de seis en juego.

Parece hecho pero el equipo que preside Fernando Currás quiere consolidar el ascenso lo antes posible y para ello planea trasladar O Couto hasta Meis invitando a la afición a acompañar al equipo en autobús. Mediante las redes lo han presentado bajo el lema “invasión vermella en Pontevedra”, para conseguir esa imagen los interesados saldrían a las 08.45 horas de O Couto. El viaje, con entrada incluida, con paradas en donde sea necesario y con regreso al término de un encuentro que promete fiesta, tendrá un coste de 10 euros.

Ya han llenado el primer autobús, el segundo tiene de plazo hasta hoy a las 12.00 horas, así que los interesados tienen que darse prisa; pueden reservar en los teléfonos 604 056 168 o en el 626 233 252.