Las carreteras de la provincia acogen este domingo 1 de mayo el Campeonato de la Península Ibérica 2022, una prueba ciclista open organizada por la Fundación ADO Moure Pro Deporte con el apoyo de la Diputación de Ourense y el Consello Municipal de Deportes.

La prueba, open y no federada, está abierta para cualquier persona mayor de 16 años en categorías masculinas y femeninas, cadete, junior, senior y máster y espera recibir 230 participantes. Entre las novedades de este año destaca la vuelta a la tradicional ruta, que parte desde Vistahermosa a las 10.55 horas para regresar, tras 72 kilómetros por la comarca do Ribeiro al Alto do Mon de Deu a las 12:40 horas. Según explica la organización, “se puso un especial interés por diseñar un recorrido bonito y espectacular para el deporte al mismo tiempo que permite disfrutar del Ribeiro”.