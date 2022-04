Polémica. Así fue la jornada final de la liga regular de la Tercera Federación que debería haberse disputado en horario unificado, para evitar que unos campos conociesen los resultados de otros antes de las disputas, pero lo cierto es que el plan no salió según lo previsto. Una lesión del árbitro del Polvorín-Viveiro obligó a que el partido se retrasase más de 40 minutos, precisamente el envite que afectaba directamente a un conjunto ourensano, al Ourense CF. El filial del Lugo y los pontinos peleaban por el ascenso. En O Couto sabían que no dependían de sí mismos, tenían que ganar y esperar una derrota en el Municipal de Pol. Se cumplió la primera parte pero no así la segunda. Triunfo amargo para los capitalinos.

El Ourense CF saltó al campo queriendo imponer su control y su ritmo sobre el césped del fortín ourensano, sin embargo delante tenía un conjunto que podría lograr plaza en la pelea por el ascenso, el Racing Villalbés, así que los visitantes no se lo pusieron fácil a los anfitriones. Con el duelo de alta tensión, pocas ocasiones destacables tuvieron durante la primera parte unos y otros, pero los locales sacaron oro de la suya, Jerín encontró la escuadra de Camba y con el 1-0 se marcharon al descanso. En la segunda parte aún había más en juego, con mayor intensidad y asumiendo riesgos aparecieron ocasiones que no llegaron a finalizarse, por lo que el encuentro se saldó con el resultado de la primera mitad. Y sin saber la categoría. En la grada esperó la afición a que terminase el Polvorín y jarro de agua fría, toca jugar play-off.