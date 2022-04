La temporada regular en la Tercera RFEF acabará este domingo en horario unificado para todos los equipos, a las 18.00 horas, a excepción de para el Estradense-Sofán que lo hará a partir de las 12.00 horas. Acaba la temporada y con ello llega el plato fuerte: el ascenso. Lo cierto es que, por como se desarrolló la liga, hay una única incógnita y es precisamente esa, ¿quién se llevará el ascenso directo a la Segunda RFEF? En la pelea dos equipos y uno de ellos ourensano, el Ourense CF.

Los de Rubén Domínguez tienen garantizada la segunda plaza que da acceso al play-off por el ascenso, pero ese no es el premio al que aspiran los pontinos. Lo quieren todo y para ello, por mala fortuna, no solo dependen de sí mismos.

En O Couto reciben al Racing Villalbés en esta última cita y sí, tienen la obligación de ganar, no les vale ningún otro resultado porque pelean por la plaza con el Polvorín, los separa un único punto, pero qué punto. Con el golaverage ganado por los lucenses en caso de empate en Ourense y derrota para el filial del Lugo la plaza sería igualmente de los segundos. Así las cosas, las cuentas solo dan con una victoria en O Couto y mirando de soslayo el luminoso del A Polvoeira donde el choque es un derbi lucense, Polvorín-Viveiro, asentar el ascenso y asentar la categoría son las dos luchas sobre el césped.

“Los últimos minutos unas veces dan puntos y otras los quitan”, reflexionan desde el club recapitulando el empate en la prolongación ante el Rápido de Bouzas, el minuto 97 de ese encuentro en el Baltasar Pujales ajustó aún más la clasificación, con esos tres puntos la historia sería otra, pero lo pasado pasado está y el técnico local no tiene dudas, durante la temporada el lema ha sido muy del Cholo Simeone, ‘partido a partido’, y estar a las puertas del ascenso no cambia el sentimiento, los azules van a por el choque, “nosotros tenemos que ganar, es lo que podemos y tenemos que hacer”, el resto no depende de un equipo que recuerda la temporada 2020 cuando ya s encontraron en una situación similar, quedaron segundos en la liga regular y en la final del play-off de ascenso a la entonces Segunda División B se quedaron a un gol de conseguirlo, llevándoselo la Sociedad Deportiva Compostela.

Oportunidad histórica por tanto la de este domingo, porque los ourensanos no dependen de sí mismos, pero sí tienen las mejores armas, están preparados, están ilusionados, están entrenando al 100% y tendrán un jugador más, una afición que no ha dejado de creer en los suyos.