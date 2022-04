Terminada la liga regular de la LEB Plata, dan comienzo unos play-off en los que el Club Ourense Baloncesto buscará comenzar de la mejor manera ante CB Mollet, a domicilio, en el partido de ida de los octavos de final de la fase por el ascenso, hoy a las 19.00 horas.

Estas eliminatorias, que comienzan hoy, serán a ida y vuelta, es decir, un partido en casa y otro fuera, pasando a la siguiente ronda el conjunto que se lleve el ‘average’ en esos dos partidos.

Arrancando en octavos de final, los equipos que quieran llevarse el ascenso deberán vencer en tres eliminatorias, consiguiendo el ansiado premio los dos ganadores de las semifinales, que se unirán en el viaje a la LEB Oro al ganador de la final entre ambos campeones de grupo que comienza a disputarse este mismo fin de semana.

Con la mente puesta en la LEB Oro, “el equipo está centrado y creo que hemos sido capaces de ir añadiendo cosas que ya se han visto, ya jugamos a un ritmo más alto, los chicos cada vez son más verticales y en los entrenamientos estamos viendo que podemos ser mucho más agresivos para poder subir la anotación. En el tema defensivo queremos salir a los partidos a marcar y no dejar jugar cómodo al rival en ningún momento. Es uno de los puntos básicos y, si hemos crecido a partir de la defensa, queremos seguir haciéndolo de cara a las próximas semanas”, analiza el entrenador, Guillermo Arenas.

Arenas también hace balance de lo que suponen estos partidos para los jugadores, “como no puede ser de otra manera, nuestros chicos están muy ilusionados para afrontar esta primera eliminatoria teniendo siempre en mente la calidad del rival porque, cuando llegas a las eliminatorias, no hay rival fácil. Los partidos a ida y vuelta, aunque son dos, no dan margen para el error y hay que salir a morder desde el primer segundo”.

Así, dice del CB Mollet que, “han quedado octavos, pero durante la temporada ha habido muchos momentos en los que han sacado grandes victorias, estando en los puestos altos de su grupo. Sacan puntos, cuentan con gente con experiencia y, dentro de estos, con gente que es capaz de encontrar el aro con facilidad. Nosotros, debemos reducir esa anotación de lo veteranos en los que ellos basan su juego y prestar atención a Montero, que es de sus máximos referentes. Ellos van a intentar subir el ritmo de juego y nosotros imponer el nuestro”, dice el míster.